Se prepara Pentágono para guerra de drones

Más de una década después de que el dispositivo explosivo improvisado se convirtiera en el flagelo de las guerras en Iraq y Afganistán, el Pentágono está luchando contra otro dispositivo relativamente rudimentario que amenaza con causar estragos en las tropas estadounidenses: el avión no tripulado.En gran parte una preocupación de los aficionados y las empresas de experimentación, los vehículos se están convirtiendo en una amenaza en el campo de batalla, donde sus benignas capacidades comerciales se han transformado en armas letales y herramientas de inteligencia.En lugar de entregar paquetes, algunos han sido configurados para lanzar explosivos. En lugar de inspeccionar las torres de telecomunicaciones, otros entrenan sus cámaras para monitorear a las tropas y elegir objetivos.En lugar de rociar cultivos, podrían diseminar gas tóxico, se preocupan los comandantes. Los estrategas militares imaginan el día en que serán desplegados en ejércitos de robots capaces de pulular defensas en incursiones kamikaze.El alcance de su uso está “a la altura de la creatividad del enemigo”, dijo el teniente general Michael Shields, director de una agencia del Pentágono llamada Joint Improvised-Threat Defeat Organization (JIDO), que se está enfocando en contrarrestar la amenaza de los drones.El año pasado, el grupo militante Hezbolá lanzó dos pequeñas bombas sobre posiciones rebeldes en Siria desde un avión no tripulado disponible comercialmente. Semanas más tarde, dos combatientes kurdos que luchaban contra el Estado Islámico fueron asesinados cuando explotó un pequeño dron que habían derribado.Detener a los drones se ha convertido en un desafío para el Pentágono y sus aliados. Los vehículos aéreos no tripulados, como se los conoce, pueden variar desde el tamaño de un insecto a una caja de zapatos a una gran aeronave de ala fija.Aunque no han sido tan letales como los artefactos explosivos improvisados, los aviones no tripulados podrían volverse más letales a medida que la tecnología mejore, los militares temen.En respuesta, el Pentágono quiere atacar lo que considera una amenaza potencialmente importante, para ello trabaja para desarrollar láseres y microondas para derribar aviones no tripulados desde el cielo.Escondida en un parque de oficinas indescriptible, la sede de JIDO es el centro neurálgico de trabajo, rastrea incidentes en todo el mundo y trabaja con académicos, empresas de nueva creación y capitalistas de riesgo para estar al tanto de lo último en tecnología de drones.“Es casi como los primeros días del esfuerzo contra IED”, dijo Shields.La oficina se abrió en 2006 inicialmente para combatir artefactos explosivos improvisados, pero a medida que evolucionó el enemigo, también lo hizo JIDO, que ahora maneja todo tipo de “amenazas improvisadas”, como artefactos explosivos improvisados, suicidas, trampas explosivas y, ahora, drones. “Fue una progresión natural para nosotros”, dijo Shields.El cambio se realizó debido al “uso de drones” del Estado Islámico, dijo, y agregó que el uso de drones es un “problema regional y un problema global”. Y no son solo los cuadricópteros disponibles comercialmente del que el Pentágono está preocupado.“En este momento, JIDO se centra en el uso de drones pequeños por parte de agentes no estatales, pero sin duda hay otras capacidades disponibles, más grandes, más rápidas, etc.”, dijo Shields.Aceleran tecnologíasAlgunos soldados ya llevan rifles “antidrogas” especialmente equipados que, en lugar de disparar balas, usan pulsos en las frecuencias de radio que interfieren con los controles de los vehículos. Francia y otros países han entrenado águilas y otras aves rapaces para atacar drones enemigos.“Definitivamente hay una sensación de urgencia”, dijo Luis Hernández, un miembro del personal de BAE Systems, que recientemente participó en el Hard Kill Challenge, una competencia antimotines patrocinada por el Pentágono.“No queremos que esto se convierta en otro problema como las minas antipersonales o artefactos explosivos improvisados. Ataquemos esto ahora”.Recientemente, en la conferencia anual de la Asociación de Ejército de EU En Washington, se exhibió tecnología antidrogas en el piso del centro de convenciones. Nammo, una compañía noruega, exhibió un dron que había sido volado por una “ráfaga de aire”, programado para explotar cuando alcanzara su objetivo.Raytheon está tomando un enfoque diferente, montando un arma láser de alta energía sobre un buggy de dunas militarizado que dice que puede usarse para descubrir los drones. “Básicamente, estamos colocando un láser en un buggy de dunas para detectar a los drones en el cielo”, dijo Ben Allison, director de la línea de productos de láser de alta energía de Raytheon.La compañía también ha desarrollado lo que llama Phaser, una explosión de microondas de alta potencia que codifica la tecnología de un dron.Lockheed Martin tiene un láser que llama Atenea capaz de fulminar la cola de un avión no tripulado de alas fijas. Y en una exhibición del Ejército, los oficiales mostraron un pequeño quadcopter que tenía lo parecía un pequeño agujero de bala, el cual fue causado por un láser, no un arma.CACI, el contratista de defensa con sede en Arlington, Virginia, está desarrollando una tecnología que llama SkyTracker que puede encontrar y rastrear drones utilizando frecuencias de radio.Si un dron entra en un espacio aéreo restringido, ya sea sobre una base militar o un aeropuerto comercial, el sistema podría obligar al dron a aterrizar. O podría requisar el vehículo y devolverlo a su operador, una técnica que podría ayudar a las autoridades policiales o a los soldados a localizar a los malos.Más capacesMientras que los artefactos explosivos se improvisan a partir de morteros y proyectiles de artillería encontrados en Afganistán después de décadas de guerra, los drones son de fácil acceso. Una búsqueda en Amazon.com para “quadcopter” arroja más de 80 mil resultados.Y a medida que la tecnología mejora, los drones se vuelven más capaces. El gigante de chips de computadora Intel realiza espectáculos de luces con flotas de 500 drones programados que vuelan en enjambres, creando formas en el cielo.“Son básicamente utilizados por todos, y vemos que los terroristas los utilizan”, dijo Paul Scharre, director del programa de tecnología y seguridad nacional del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense.“Piense en ellos como artefactos explosivos improvisados voladores. Y aunque no haya visto víctimas en la escala de este tipo de aparatos que no fueron letales, en 2003 fueron en gran medida una molestia”.Ese año, los IED mataron a tres miembros del servicio de EU. En 2010, fueron responsables de 368 muertes, más del 60% de las muertes en la guerra mundial contra el terrorismo ese año, según iCasualties.org.