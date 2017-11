Candidato para la presidencia de la república.

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es inminente el nombramiento para el candidato a Presidencia de la República por parte de los diferentes partidos políticos, descartando por diversas razones a los independientes, que han visto punto menos que imposible, juntar las firmas para ser nombrados como tales y que se les ve muy pocas posibilidades de llegar a la presidencia de la república. Por parte del PRI, ya lanzó su convocatoria, en la que especifica, que los que aspiren a ocupar dicho puesto, tienen hasta el jueves 30 de noviembre de 2017, para manifestar su intención de participar, cumpliendo los requisitos que la propia convocatoria establece, que son bastantes. El método de elección, será la convención de delegados, que se realizará hasta el 18 de febrero de 2018, en la que participarán más de 19 mil priistas. Pero yéndonos a los aspectos prácticos, el famoso llamado “destape” se deberá llevar a cabo el próximo jueves, y lo más probable, es que recaiga el mismo en José Antonio Meade, por lo que se dice de dicho personaje, que fue elogiado sin medida por Luis Videgaray, al extremo que obligó al Presidente Peña, no ha desdecirlo porque no es conveniente, pero si a manifestar que el candidato no se designará por elogios o aplausos, poniendo un límite a Videgaray, Desde mi punto de vista se adelantó en sus declaraciones Videgaray, tomando la delantera al propio Peña Nieto. Sin embargo, cabe la pregunta hecha por Jorge Castañeda, quien mencionó que dicho “destape” se ha desdibujado, porque anteriormente, el que era designando candidato a la presidencia de la república, iba a ser el próximo presidente, cosa que ya no sucede, pues el PRI tiene escasa aceptación entre los votantes. Quien sigue encabezando las encuestas de los diferentes medios, es AMLO. Esto va en contra nuestro deseo, pues no queremos de ninguna manera a un presidente populista; ya tenemos suficiente, con lo que ha pasado en diferentes partes del mundo, haciendo referencia de manera especial a Venezuela que ha sido un verdadero fracaso en todos los sentidos, con su presidente Maduro y la huella que dejó Hugo Chávez. Por su parte, el Frente ciudadano por México, formado por el PAN, PRD y hasta hace poco por el Movimiento Ciudadano, quien ha manifestado su intención de dejar dicha Alianza, por diferentes razones. Los Panistas dicen que la candidatura debe corresponder al PAN, por la trayectoria de este partido en términos generales, sin embargo, los del PRD insisten que debe ser un ciudadano, quien encabece la lucha. Luis Sánchez, perredista y senador de la república, desmintió a Miguel Ángel Mancera quien declaró recientemente que el Frente, está teniendo una muerte lenta, sin embargo, afirma el Senador, que por lo pronto hay fuertes discusiones en el seno del propio Frente y por lo tanto no está teniendo esa muerte lenta. Habría que tomar en cuenta las declaraciones de Mancera, pues es relevante, que actualmente ya no tiene la misma fuerza el Frente. Es evidente que Ricardo Anaya, ha estado tejiendo un entramado para quedar él, como candidato que encabece la lucha, pues si no es con la Alianza, es probable que lo haga con el PAN de quien es el presidente, no cabiendo la duda, de que cada uno, ahora aboga por si mismo y si Alejandra Barrales del PRD, no logra la cohesión de este partido, no cabe duda que vendrá el desmantelamiento de la Alianza, que ahora ya es solamente de dos partidos. Por su parte Morena el último partido que tiene visos de contender adecuadamente, es López Obrador, su candidato único, pues lo anterior es muy evidente. No obstante, en su equipo de trabajo, ha reunido a varios, quienes son acusados por diferentes motivos, como es el caso de Lino Korrodi, Marcelo Ebrad, Alberto Anaya, Héctor Diaz Polanco, entre otros. De Lino Korrodi queda la evidencia de la multa al PAN, por el financiamiento irregular a su candidato, que en aquél entonces era Vicente Fox. A Alberto Anaya lo investiga la PGR por presunto lavado de dinero y Héctor Diaz como académico mencionó que México debe integrarse a la revolución Bolivariana de Venezuela y de los demás no hago referencia por falta de espacio, según notas del periódico “El Financiero”. La justificación de AMLO por estas inclusiones es: que en Morena no se imponen candidatos como en otros partidos, lo cual es muy discutible. Veremos pues, quien resulta candidato por cada uno de estos partidos y finalmente, quien es el próximo presidente de la república. De lo que no cabe duda, es que la mayoría de los partidos analizados, están trabajando en pro del AMLO, de acuerdo con lo que se ha mencionado en líneas anteriores.