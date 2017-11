Dinámica del avance científico: Un ejemplo actual

Publicidad

Mientras que en la pseudociencia (e.g. magia, espiritismo, tarot, horóscopos, astrología, telepatía, etc.) las supuestas verdades o “secretos” conocidos son inmutables, en la actividad científica esto no ocurre, los conocimientos científicos adquiridos son públicos y están continuamente sujetos a rigurosa crítica a partir de la evidencia experimental disponible.El conocimiento científico avanza a partir de conjeturas y refutaciones, esto es: Una observación experimental trata de ser explicada a partir de una conjetura o hipótesis científica. Si la conjetura logra explicar exitosamente la observación experimental tenemos una aportación al conocimiento científico, pero si no logra explicar la observación, entonces la conjetura queda refutada y deberemos buscar una nueva conjetura.Éste es de acuerdo con Karl Popper la dinámica de la creación y el avance científico. Encontrar ejemplos que muestren que en realidad esto así ocurre en la vida real es algo particularmente valioso. Podemos decir que somos muy afortunados de presenciar un ejemplo vivo de este proceso de “conjeturas y refutaciones” característico de la actividad científica. En este proceso se muestran los titubeos, dudas e incertidumbres de los científicos con toda claridad. Aquí se puede apreciar el carácter netamente humano de la actividad científica.Actualmente se tienen observaciones astronómicas que no pueden ser correctamente explicadas a partir de la física newtoniana y la relatividad de Einstein. Debido a esto se conjetura que existe algo llamado “materia y energía oscura”. De acuerdo con esta hipótesis, sólo el 5% del universo está formado por materia estándar, el 27% por materia oscura y la diferencia por energía oscura. Esta conjetura permite explicar la expansión observada del universo y el periodo de rotación de las galaxias.Sin esta hipótesis, el universo no presentaría la aceleración en la expansión observada y las galaxias rotarían tan rápido que se despedazarían. Sin embargo el más importante problema de esta conjetura radica en el hecho de que nadie ha observado materia y energía oscura. De hecho, no sabemos exactamente qué es eso. Probablemente estemos ante una situación (o probablemente no) parecida al caso del “flogisto” y del “éter”, elementos que se suponía que existían y que posteriormente se demostró que no existen.Es evidente que aquí se enfrenta un grave problema. No creo que sería exagerado afirmar que esta situación es semejante a la vivida hace varios siglos cuando se trataba de explicar el movimiento de los planetas en el sistema solar. Había resultados observacionales realizados por Brahe y analizados por Kepler que requerían de una explicación. Las explicaciones propuestas eran tan variadas como ángeles que empujaban a los planetas para obligarlos a seguir las trayectorias observadas o, remolinos de éter que arrastran a los planetas en su movimiento de modo semejante a como pequeñas basuras giran al acercarse al remolino del agua de un lavamanos cuando se retira el tapón, etc.Eventualmente llegó Newton proponiendo la ley de gravitació universal y una estructura matemática basada en sus tres leyes de la física que explica con precisión los resultados observacionales de Brahe y Kepler con lo cual el asunto quedó razonablemente resuelto durante varios siglos hasta principio del siglo XX. Actualmente la situación es mucho más compleja pues se tienen resultados observacionales de la expansión del universo y de la rotación de galaxias, así como las teorías de Newton, Einstein y la cuántica, a las que éstos deberán ajustarse.El astrónomo André Maeder ha propuesto que las supuestas materia y energía oscura que gobiernan el universo, no existen (ver: “An alternative to the LCDM model: the case of scale invariance”, Astrophys. J. 834, 194 (2016)) Su trabajo se basa en el análisis del concepto de “invariancia de escala” aplicándolo al espacio vacío. Su modelo predice la aceleración de la expansión del universo sin necesidad de energía oscura y también explica el periodo de rotación de galaxias sin necesidad de materia oscura.Finalmente, si el modelo de Maeder es correcto o no, dependerá de más observaciones y evidencia empírica. Ésta es la dinámica del avance científico. Debemos esperar con paciencia. Seguramente los libros de historia de la ciencia del futuro recordarán este periodo como uno de los más fascinantes y retadores en donde habiendo varias alternativas teóricas explicativas finalmente, basados en la evidencia experimental, se llegó a la explicación más convincente.