La elección más difícil

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque en el mundo los partidos políticos se acercan al centro ideológico y se pulverizan paulatinamente los extremismos de derecha e izquierda, también siguen vigentes dos modelos económicos que por décadas proponían solución a los problemas milenarios; por un lado, el capitalismo de mercado y por otro, economías dominadas por el Estado. Con el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín, parecía que la globalización y la apertura de fronteras presentarían al capitalismo como el único sistema económico dominante en el fin de la historia como lo preveía Francis Fukuyama. Era la apertura comercial en la última década del siglo XX la que se visualizaba como la mejor –o menos mala- manera de generar riqueza para los pueblos.Con más de 20 años de operar, este modelo económico neoliberal, centrado en el mercado, ha mostrado que la inversión nacional y extranjera con el motor de la iniciativa privada local es la estrategia oficial para generar riqueza, después de décadas en que el Estado Benefactor mostró su fracaso al llevar a la ruina a las empresas estatales en todo el mundo. El neo-Keynesianismo, ese modelo económico que concebía al Estado como el garante de la creación de empleos, mostró que era más fuerte el apetito voraz de los políticos corruptos, que la buena intención de que la Patria prosperara administrada por funcionarios honestos y patriotas.Así, México, tuvo 20 años de crisis económicas para arribar a la apertura comercial al final de los años 80 y entregarse a los brazos del modelo económico neo-Liberal que nos prometía –si rematábamos el patrimonio nacional y abríamos el mercado- la generación de riqueza para todos, administrados ya por el mecanismo del mercado y no por el generoso Estado. Las empresas públicas saqueadas por políticos serían ahora prósperas empresas privadas que generarían empleos para todos y no solo para los amigos y cómplices. Pero este modelo también mostró sus limitaciones. Generó corrupción en la venta del patrimonio nacional y después, en el gobierno que saqueaba a través de prestanombres el patrimonio colectivo a los bolsillos de los políticos en turno.Así, la alianza política PRI-PAN obtuvo mayorías en el Congreso de la Unión para hacer todas las reformas constitucionales que permitían la apertura comercial, la venta del patrimonio público y la modificación de las leyes para facilitar un mercado abierto que nos llevaría a la prosperidad. Tuvimos alternancia política en el 2000 y el País vio frustrados sus anhelos al ver que el “gobierno del cambio” se hacía cómplice del dinosaurio priísta y en dos sexenios los gobiernos panistas no pudieron cambiar al ogro corruptor priísta. La desilusión fue enorme. Las condiciones estaban dadas para que regresara el monstruo que “sí sabía gobernar”. Construido por la televisión, llegó a la Presidencia otro producto más de la marcadotecnia. Los votantes lo prefirieron y llegó con la debilidad propia del sistema electoral nuestro: electo por solo el 34% de votos y de un abstencionismo enorme.El sexenio de Peña Nieto fue un desastre, tanto como la guerra declara por el Calderón al narcotráfico. La ciudadanía perdió contacto con las instituciones y éstas muestran un desgaste enorme en todas las mediciones que sobre ellas se hace. La inseguridad es el flagelo que padecemos en tanto que la industria del crimen y del narcotráfico se hace presente en nuestra cotidianidad. La pérdida de credibilidad en el PRI y en su Presidente construyó a principios de este año las condiciones para que el PAN regresara al poder, solo que la fuerza de Morena fue creciendo alimentada por el hartazgo con el sistema político y hoy la izquierda radical mantiene intacta su “reserva electoral” del 2012 en 14 millones de votos.La izquierda, esa propuesta histórica presente en nuestras guerras intestinas, en nuestros pensadores liberales, ese proyecto que considera a las mayorías pobres y excluidas del desarrollo, como el centro de sus propuestas, no ha gobernado nunca al País. Estados, municipios, sí. Pero nunca la Presidencia. Dividida y desgarrada desde su aparición como fuerza política en los años 70, reunió a socialistas y comunistas y anarquistas en un mosaico ideológico que nunca pudo presentarse unido a las elecciones salvo en 1988 que obtuvo la victoria en medio de un enorme fraude electoral. A milímetros de lograrlo en el 2006 y en el 2012 con AMLO desde el PRD, tiene ahora la mayor probabilidad de ser gobierno. Solo que ahora lo hace desde una plataforma monolítica donde el poder se concentra en un solo hombre. Animal político ya viejo y de vida sencilla, expriísta y experredista, encumbrado y en gira por todo el País desde hace 12 años, está cerca de lograrlo.Solo que ahora no se trata de votar por la izquierda, sino por AMLO, el todo poderoso concentrador de facultades y poder, el dueño del partido mayoritario de la izquierda, el apoyado por las masas que, sedientas de justicia y cansadas de la corrupción y la impunidad, quieren ahora cobrarle al sistema tantas décadas de olvido y robos. Hoy todos los sondeos de opinión apuntan a que AMLO logrará lo que tanto ambiciona. Sus propuestas son formidables: dar dinero a viejitos y a jóvenes. Solo que no dice cómo lo conseguirá, pues solo afirma que, eliminando la corrupción se logrará todo mágicamente y no lo sabe, porque para entenderlo tendría él que haber generado riqueza, empleos, valor, y eso es casi imposible para quien, como AMLO, siempre ha vivido de la política. Falta poco para la elección y en horas se oficializará a los dos contendientes principales que enfrentarán a AMLO en la elección. Uno por el PRI y el otro por el Frente Ciudadano. Serán ungidos a ocho meses de la elección los dos contendientes del “sistema”, para enfrentar a AMLO, quien tiene 12 años de ventaja y a un pueblo harto del status. Tendrá que ser en las elecciones el voto razonado y no solo las afrentas históricas, las que guíen al elector en ésta, la elección más difícil para México.