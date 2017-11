La otra vida…

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sábado 33° Ordinario. Lucas 20, 27-40En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: “Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno, que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos; habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos; y la tomó el segundo, luego el tercero; del mismo modo los siete murieron también sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los siete la tuvieron por mujer”. Jesús les dijo: “Los hijos de este mundo toman mujer o marido; pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y de que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven”. Algunos de los escribas le dijeron: “Maestro, has hablado bien”. Ya no se atrevían a preguntarle nada. ~Hace dos mil años, Jesús afirmó esta verdad racional y de fe: los muertos resucitan. El ejemplo fantasioso de la mujer casada con siete hermanos, con el cual los saduceos intentaban ponerlo en contradicción, lo propició.El Materialismo de los saduceos era su propio pecado. Rechazaban la tradición oral sostenida por los fariseos y no aceptaban que las Escrituras contuvieran, ni siquiera, la noción misma de una vida después de la muerte; su horizonte y proyecto de vida estaban centrados en mantener su posición de poder y de privilegio.Los fariseos, por su parte, concebían la resurrección como la continuidad de la vida mortal. Los materialistas no lo veían factible de ningún modo, y por eso se sentían en posición de ridiculizar la doctrina farisaica.Jesús resuelve para unos y para otros: haciendo ver que los dirigentes del templo y las autoridades civiles ignoran las Escrituras y desconocen a Dios, dador de vida.A los fariseos les enseñó que la resurrección no es la simple continuación de la vida mortal, sino una vida nueva que el ser humano no es capaz de transmitir por generación; es la vida que se recibe directamente de Dios, después de la muerte. Y que la resurrección está sucediendo ya mismo, no es algo que vendrá en el futuro.A los saduceos les comprueba que la vida después de la muerte existe, basándose en las Escrituras que hablan de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob.¿Y nosotros de cuál grupo somos: fariseos o saduceos?Sigamos a Jesús en esta verdad fundamental de nuestra vida, y de nuestra fe. De que resucitaremos… ni duda cabe. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos.Oración:Señor Jesús, ¿qué sería de mí si no creyera en la resurrección? Gracias por abrirnos la puerta para estar en Ti y en tu Padre, en el Espíritu. Gracias por el bautismo con el que me diste nombre, me integraste a tu familia del cielo; y gracias por la cruz con la que me abres la puerta para entrar en tu casa. Ayúdame a no pasar la vida en discusiones necias sobre mi fe, sino en un camino pleno de luces, voces y colores que me lleven a contemplar tu vida después de la vida.Que junto con los míos, desde nuestro hogar, nos asomemos de vez en cuando a tu horizonte de eternidad, y gocemos de prever nuestro destino final en el cielo. Amén.