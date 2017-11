El presupuesto para la ciudad aún es incierto: Ramón Lemus

Publicidad

Aunque no se ha dado una cifra oficial de cuál es el verdadero recurso federal destinado para Celaya, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo y la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval coinciden: habrá reducciones que provocarán que obras se sacrifiquen.Ambos señalaron que en el 2018 no habrá incrementos para Guanajuato, pues serán los estados como la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Morelos los más beneficiados con recursos debido a que fueron los más afectados por los sismos ocurridos en septiembre.Mientras la legisladora sostuvo que Celaya recibirá 40 millones de pesos el próximo año del Presupuesto de Egresos de la Federación, Lemus afirmó que le tocan 23 millones de pesos.“Hasta que no esté publicado, yo no sabría precisar cuánto es lo que viene específicamente. Desde luego, el listado que yo recibí también de su propia oficina es el de casi 23 millones”, sostuvo Ramón Lemus Muñoz Ledo, quien señaló que la cifra será menor a los 24 millones de 2017.El Presidente municipal aseguró que tiene comunicación con la diputada Adriana Elizarraraz, pero dijo que no puede dar una cifra oficial.Por su parte, Elizarraraz informó que entre los proyectos gestionados se encuentran la pavimentación de la calle Aurelio Bonilla, construcción de tres parques en Villas del Bajío, Galaxias del Parque y Haciendas del Bosque; la rehabilitación de la unidad deportiva en el Romeral y el teatro al aire libre.“Se verá publicado en el presupuesto las diferentes bolsas de infraestructura para los municipios, será el Gobierno del estado el que determine las acciones”, sostuvo.