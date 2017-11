Peligran por recorte obras en la región

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Proyectos sin recursos como la reactivación del Centro Paralímpico Nacional en Irapuato, la promesa incumplida de la construcción de la Clínica Nivel 3 del IMSS, así como la falta de recursos para la reconfiguración de la Refinería Ing. M. Amor, en Salamanca, y la falta de dinero para atender el tema climático en este municipio, son algunas de las deudas de la Federación.Y aunque se gestionaron más de 70 proyectos para Celaya, es posible que no todos sean beneficiados con recursos federales en 2018.Para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, obras tanto en Celaya, Irapuato y Salamanca no cuentan con recurso por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, y si se etiquetan, como este 2017, el recurso no siempre se aplica.En Celaya, se prometió la conclusión de los puentes en Avenida Constituyentes y Paseo del Bajío, y el del camino a San Miguel Octopan.Aunque no se ha dado una cifra oficial del verdadero recurso federal destinado, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo señaló que habrá reducciones que afectarán obras.