Prevé Regidora menos proyectos

Aunque se gestionaron más de 70 proyectos para Celaya, es posible que no todos sean beneficiados con recursos federales en 2018.La regidora panista, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Adriana Audelo Arana, explicó el proceso en el que es el Municipio el encargado de gestionar los proyectos.“Lo que nosotros hacemos es que en el trabajo que se hace para construir este Programa General de Obra del siguiente año incluimos las prioridades del Copladem.“Incluimos las acciones que están en proceso de ejecución y requieren de otra etapa más o de un recurso para terminarla”.Para 2018, agregó la funcionaria, esto no se tiene aún aterrizado, pues los resultados del Presupuesto de Egresos de la Federación no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación.Dijo que es importante saber cómo viene etiquetado el recurso, que ya tendrá destinadas acciones en específico, pero se sabrá hasta su publicación.“Aquí es importante mencionar que son proyectos ingresados y son proyectos aprobados, hay que esperar a que se publique el presupuesto etiquetado para cada acción”, sostuvo.“A veces se hace un trabajo de gestión muy arduo, donde se pueden ingresar 50 ó 100 proyectos, pero desafortunadamente no todos salen beneficiados, a lo mejor salen 10 ó salen cinco, entonces la expectativa es muy alta pero sabemos que el recurso cada vez es más pequeño”.