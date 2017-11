'Quedarán puentes este año'

Publicidad

Los puentes que se construyen en avenida Constituyentes Paseo del Bajío, así como el del camino a San Miguel Octopan, quedarán listos este año.La información con la que cuenta el Municipio, luego de establecer comunicación con el director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Guanajuato, Roberto Vallejo Rábago, es que uno queda este mismo mes, y el otro a finales de diciembre.Esto lo informó la presidenta de la Comisión de Obras Públicas en Celaya, Adriana Audelo Arana, cuando se le preguntó sobre las obras federales.“Dio a conocer que van avanzando, en el caso del de San Miguel Octopan estaba programada la conclusión el 30 de noviembre”, sostuvo.“En cuanto al de Paseo del Bajío, entre el 16 y 21 de diciembre, entonces, ya es una noticia muy buena. Ya va muy avanzado, en este mes y a mediados del siguiente estarán terminando estas obras”.En un recorrido se pudo saber que la obras se mantienen en construcción en dichos puntos. En la de avenida Constituyentes por momentos no se ven trabajadores.La Regidora destacó el que esta última obra ya cuenta con alumbrado, de un recurso del propio Municipio que no venía incluido en el proyecto federal.“Las etapas que nos faltan quedan fuera del alcance del origen de este recurso. Por ejemplo, el alumbrado era un concepto que no entraba dentro del proyecto de (Avenida) Constituyentes y se le tiene que asignar recurso municipal”, dijo.am buscó contactar al titular de la SCT en Guanajuato para conocer detalles de las obras, y aunque su personal señaló que habría un pronunciamiento, no fue así.