Salen a la luz logias masónicas

Logias masónicas decidieron presentarse ante los medios de comunicación, comentando que sus instituciones se van adaptando a la vida moderna, motivo por el que han decidido darse a conocer.Durante una rueda de prensa en Celaya, el representante de logias masónicas de nueve estados, Mario Antonio Villaraus Villegas, dijo que en su institución buscan el crecimiento del hombre a través del hombre.“Nosotros somos una institución, la cual busca que el hombre crezca a través de él mismo, motivo por el que salimos a compartir ese conocimiento a la sociedad en general, poniendo en práctica los ideales de la Masonería”, comentó.Cuando se le preguntó respecto a la participación de sus logias dentro de la política mexicana, Villarauz señaló que si bien varios Masones están dentro de la política, ellos participan individualmente, respetando todas las ideologías políticas.“Tenemos hermanos de los varios partidos políticos, hacemos política, pero no para convencer, y tenemos la riqueza de la diversidad de las ideas, respetando a todas las ideologías políticas, estamos siempre actuales en los avances y necesidades de México”, explicó.Opinó que si la población tuviera una mayor educación cívica, no ganaría el abstencionismo, debido a que somos los ciudadanos quienes deciden quien será su próximo gobernante, por lo que es necesaria esa educación cívica y democrática.Finalmente cuando se le preguntó sobre las religiones dentro de la masonerías, Villarauz comentó que respetan todas las ideas religiosas, ya que la base de la institución es el creer en una fuerza superior.Explicó que lo que buscan es que se haga un estado laico, en donde cada persona realice la actividad que le corresponda, sin ir más allá de eso, finalizando con la aclaración de que no son anticlericales ni están en contra de las religiones.