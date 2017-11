“El drama que viene”

El planeta está en riesgo con el calentamiento global, la sociedad está en crisis con la automatización que genera desempleo ¿Y la humanidad?: ciega y sorda.

¡No!, no pretendo ser fatalista, ni pretendo quitarte la emoción que produce el comprar cosas que no te hacen falta para sentirte mejor que tus parientes, que tus vecinos o que tus amigos; derivado ello de formas de vida que empujándonos a consumir a lo pendejo, nos alejan más de la natural espiritualidad y humanidad de nuestra especie. Tampoco quiero acabar con la simulación de espíritu navideño que sentirás durante diciembre, mientras millones de mexicanos pasan hambre y frío y miles de migrantes mendigan caridad en nuestras calles sin que a ninguno ofrezcamos posada o invitemos a cenar en congruencia con nuestras cristianas creencias… Eso sí, estaremos comiendo y tomando cómo desenfrenados (léase: como marranos) mientras cantamos a los peregrinos y nos creemos buenas personas por seguir nuestras devotas tradiciones en donde celebraremos las posadas, sin dar posada.

El drama de nuestro modelo educativo es que falla desde casa; hoy no estamos formando a nuestros hijos ¡Vaya!, ni siquiera los estamos educando para que sean buenos ciudadanos y buenas personas. La cultura de: “El que no tranza no avanza”, enseñanza que derraman muchos padres de familia que se suman al inmoral actuar de nuestros líderes sociales, políticos y religiosos, mandata a nuestra juventud a convertirse en cínica y justificar cualquier triquiñuela, trampa , trinquete o fraude (incluyendo mentir, robar, explotar al prójimo y evadir impuestos), para tener más y poder vivir con la ilusión de que así se vive mejor, cuando el alejamiento de nuestra humanidad al convertirnos en marionetas de un mundo “cosificado”, impide que alcancemos nuestra plenitud como personas y en consecuencia la verdadera felicidad… De hecho vivimos lo contrario, una frustración permanente por no tener más o peor, porque alguien tiene más; lo que nos conduce a un irrefrenable actuar para acumular y tener, en deterioro de nuestra calidad de vida y nuestro propio desarrollo como seres pensantes y espirituales.

En la educación formal e institucional la cosas no mejora, salvo honrosas excepciones, nuestros maestros son chambistas, alegando una supuesta injusticia social, buscan convertirse, como otros grupos sindicalizados, en élites cuyas canonjías y prebendas los alejan de la realidad que viven millones que con sus impuestos sostienen “su lucha de clase” con prestaciones abusivas e injustas en relación con otros sectores. Organizaciones que en colusión con caciques y gobernantes corruptos, conforman verdaderas mafias que atentan contra la calidad de la educación y la formación de nuestros jóvenes y eso no es todo: si tuviera que señalar una de las principales deficiencias del modelo educativo, asociado a la baja calidad del magisterio, estaría la falta de voluntad y en muchas ocasiones vocación y capacidad para despertar en los educandos la curiosidad por aprender, por entender, por saber. Ejemplifico; pocos son, estimado lector y pue´ que te incluyas, los que saben lo que es y el espesor de nuestra atmosfera, cito de Wikipedia: “La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire.” El espesor de la parte que sostiene la vida (Troposfera) es variable y fluctúa entre los 6 y 18 kms. ¿Qué podemos esperar de una juventud que ni siquiera tiene interés por saber cómo se da, se conserva y se perpetúa la vida?, juventud que no siente curiosidad por el conocimiento que de manera natural desarrolla su espíritu y le permite entender el sentido de su existencia y su papel en el Universo durante el tiempo, entre el nacimiento y la muerte, que llamamos vida.

El modelo educativo mexicano es un desastre, la educación familiar va en permanente declive y el modelo socio-económico, orientado al consumo al infinito en un planeta redondo (finito), augura un desastre ecológico y climático, aderezado por una pérdida indudable de valores humanos que en la projimidad, caridad, solidaridad, subsidiaridad y el amor, dieron en el pasado consistencia a sociedades que privilegiando a las personas sobre las cosas, permitieron florecer culturas que acordes con la naturaleza, permitían a las personas alcanzar su propia plenitud mientras se cuidaba del entono, de los recursos naturales, del medio ambiente y en una palabra, del planeta; hoy vamos en sentido contrario y aunado a ello o precisamente por ello, por no pensar y por olvidar como amar, se nos viene encima un drama de proporciones catastróficas … ¡Así de sencillo!