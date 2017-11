Chocan a sobrina de ex Diputado Federal

Publicidad

La sobrina del ex diputado federal Martín Stefanonni Mazzoco, sufrió un accidente en la salida a Celaya, cuando la camioneta que conducía fue impactada por otra camioneta, terminó sobre el muro de contención. No hubo heridos.Alrededor de las 8:40 de la mañana, se presentó un choque entre dos camionetas en la salida a Celaya, a la altura del acceso al Club de Golf Malanquin, señalando que uno de los vehículos se encontraba volteado.Elementos de rescate indicaron que una de las camionetas no se encontraba volteada, pero estaba sobre el muro de contención, al que le causó daños. La otra camioneta involucrada se encontraba detrás del vehículo de la sobrina del ex Diputado, con un golpe en la parte frontal.Paramédicos valoraron a las tres personas involucradas en el accidente, entre ellas un hombre de aproximadamente 50 años, conductor de una camioneta Chevrolet, 2500, verde, con placas GNZ-90-38.Y en la camioneta Fox Ranger XLT, gris, con matrícula NAA-47-10 del Estado de México, donde iban dos mujeres de entre 20 y 30 años de edad, fueron impactadas por alcance y ello causó que se fueran contra el muro de contención.Elementos de Protección Civil permanecieron en el lugar y los vehículos fueron retirados al corralón y los representantes de sus aseguradoras llegaron a un convenio.