El folclor de México reflejado en 9 cartulinas fluorescentes

Pola Thrace es una locutora originaria de la Ciudad de México que pasó ocho años de su vida viviendo en varios lugares de Europa por motivos de trabajo. Cuando regresó a vivir al país hace un par de años, se dio cuenta de una peculiaridad muy mexicana que no había notado antes. “Fui a vivir a Cholula (Puebla) y como no conocía las calles, me empecé a guiar por las cartulinas fluorescentes que veía en la calle”, narra a Verne la también propietaria de una galería.

Un día, en una conversación con uno de sus roomies, le comentó su curioso método de orientación. “Cuando salgo, doy vuelta a la derecha en el anuncio verde de los pollos y me voy guiando con todas las cartulinas”, le dijo. “No me creyó, así que salí a tomarle foto a todas las cartulinas y regresé con 18 fotografías y pensé en subirlas a Instagram”, cuenta vía telefónica.

Así nació la cuenta de Instagram de Cartulinas Fluorescentes hace poco más de un año, la cual se nutre de las colaboraciones de amigos y seguidores de la cuenta y que son seleccionadas por Thrace.

“Tienen que ser de preferencia graciosas, que no sean ofensivas y tener algo particular que mostrar”.

Hasta el momento ha tenido poco más de 60 colaboradores para más de 800 fotografías de cartulinas colocadas en la vía pública. Los letreros se colocan principalmente en mercados y tianguis, pero también se encuentran en autos, establecimientos comerciales, escuelas e incluso sostenidos por personas para expresar un mensaje. “Las vemos tanto que a veces no nos damos cuenta que son una herramienta de marketing local y herramienta para muchas cosas”, dice Thrace.

Con ayuda de Thrace hemos seleccionado 9 cartulinas que reflejan el humor, el ingenio y el folclor de los mexicanos cuando buscan vender o comunicar un mensaje.

1. Una llamada al respeto

De la cuenta de @laguerasoltera #cartulinasfluorescentes Una publicación compartida de Cartulinas Fluorescentes (@cartulinasfluorescentes) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 2:51 PDT

2. Humor para fanáticos de Dragon Ball

Encontrada por @baby__abbi #cartulinasfluorescentes Una publicación compartida de Cartulinas Fluorescentes (@cartulinasfluorescentes) el 14 de Jul de 2017 a la(s) 4:30 PDT

3. Un mensaje en tiempos del gasolinazo

Miren lo que encontró @imshann #cartulinasfluorescentes Una publicación compartida de Cartulinas Fluorescentes (@cartulinasfluorescentes) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 7:48 PST

4. Solicitudes con doble sentido

Que fichen, pues. Encontrada por @mrmikesandoval #cartulinasfluorescentes Una publicación compartida de Cartulinas Fluorescentes (@cartulinasfluorescentes) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 10:02 PDT

5. La urgencia queda clara

Urrrrrrge #cartulinasfluorescentes Una publicación compartida de Cartulinas Fluorescentes (@cartulinasfluorescentes) el 2 de Nov de 2017 a la(s) 6:27 PDT

6. El anuncio incluye el salario

Encontrada por @aesparzac #cartulinasfluorescentes Una publicación compartida de Cartulinas Fluorescentes (@cartulinasfluorescentes) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 1:39 PDT

7. Petición de precaución al volante

De la cuenta de @korearnaud #cartulinasfluorescentes Una publicación compartida de Cartulinas Fluorescentes (@cartulinasfluorescentes) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 7:05 PDT

8. Después de esa hora, ¿se acaba la fiesta?

Encontrada por @chikivillalba #cartulinasfluorescentes Una publicación compartida de Cartulinas Fluorescentes (@cartulinasfluorescentes) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 8:15 PDT

9. ¡Cuántos elogios!

De la cuenta de @vanebeso #cartulinasfluorescentes Una publicación compartida de Cartulinas Fluorescentes (@cartulinasfluorescentes) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 7:24 PDT