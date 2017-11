Checo culmina séptimo la campaña

Publicidad

El piloto mexicano de Force India Sergio "Checo" Pérez aseguró hoy estar satisfecho con su temporada en la Fórmula 1, en la que terminó séptimo del campeonato de pilotos por segundo año consecutivo, siendo el mejor de los "mortales""Mejor que eso no se puede hacer, por segundo año consecutivo terminando en séptimo lugar del campeonato de pilotosEstoy satisfecho con mi temporada", señaló el mexicano tras la carrera en Abu Dabi"No sólo es una carrera, son muchos años", añadióEn Abu Dabi, "Checo" volvió a superar a su compañero de escudería, el francés Esteban Ocon, que finalizó octavoAmbos concluyeron en idénticos puestos en el campeonato de pilotosPérez sumó 100 puntos, 13 por encima de Ocon (87), con quien consiguió el cuarto lugar entre los constructores para Force India, por detrás de los poderosos Mercedes, Ferrari y Red BullEl séptimo puesto, por ello, era posiblemente lo máximo a lo que podía aspirar Pérez en 2017"Al final pudimos llegar a los 100 puntosMe hubiera gustado superar la marca del año pasado", manifestó Pérez, que en 2016 logró 101 puntosEn 2014 culminó la temporada en décimo puesto y en 2015 lo hizo en la novena posiciónEl mexicano precisó de todas formas que lo hizo "con una carrera menos esta temporada y también sin ningún podio""Demuestra lo constante que hemos sido, siempre intentado maximizar el resultado", concluyó PérezFelicidades @SChecoPerez por el o puesto en la temporada de @F1‼️ https://tco/rrLAv3z5Ni — Club América (@ClubAmerica) 26 de noviembre de 2017 This is how we finish one more great year! We finished P7 and we scored points in a row for second year in a row! I’m very happy with the season I‘ve made and now let’s think of a better 2018! Thank you everyone for your great support Grande @ForceIndiaF1 !!! pictwittercom/PpUWJDGWlW — Sergio Pérez (@SChecoPerez) 26 de noviembre de 2017