El youtuber Luisito Comunica, cuyo nombre verdadero es Luis Arturo Villar, así como su amigo Ricardo Arturo González (Rix) han compartido con sus seguidores la situación que han vivido al ser detenidos en el área de migración del aeropuerto de Daca en el país asiatico de Bangladesh.En el video subido en YouTube, los youtubers relatan cómo al tratar de ingresar a este país ubicado al sur de Asia es que se han topado con una negativa por parte de las autoridades sin tener una explicación del por qué no se les ha permitido. En el clip, con una duración de 13 minutos, ambos muestran el proceso en que han pasado de la emoción a la frustración, ya que además de no haber podido llegar a su destino, se han quedado varados sin sus pasaportes durante varias horas.Es en el mismo video que el youtuber comunicó a sus seguidores el siguiente mensaje: "Amigos míos, en estos momentos seguimos en Bangladesh, pero ya todo está por resolverse. Se encuentran viendo a qué país nos van a mandar. No hay necesidad de buscar apoyo adicional, ni de enojarse con nadie; aun así, quise compartirles esta experiencia súper interesante llena de sorpresas. Quiero agradecerles por sus mensajes y deseos positivos por redes sociales. Nada mejor que recibir tanto apoyo de gente que te aprecia. Sigamos viajando, aventurándonos y recolectando momentos inigualables".El video, subido a la plataforma de videos este domingo, ha logrado casi medio millón de reproducciones además de muchos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores que siguen a la espera de tener noticias de qué es lo que pasará con ambos en este viaje.Tan sólo en su cuenta de Facebook, Luisito tiene poco más de dos millones de seguidores con los que comparte sus viajes y día a día.