'Me siento como un principiante todo el tiempo': Paul Auster

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El escritor estadounidensedijo en laque tiene la sensación de que todavía está "creciendo", debido a que su profesión implica estar "descubriendo cosas" constantemente."Me siento como un principiante todo el tiempo", afirmó el autor (Newark, 1947) en una rueda de prensa en la que habló sobre su más reciente novela, 4 3 2 1.La obra es un ambicioso volumen en que narra cuatro vidas posibles de un mismo protagonista, Ferguson, condicionadas por elementos del azar. Esta, explicó, es la primera vez en que se le ocurrió primero la forma del libro, y no el contenido."No había hecho nada como esto antes, pero al mismo tiempo cada uno de mis libros ha sido diferente al anterior", reflexionó.En la novela continúa explorando la niñez y la juventud, temas que empezaron a obsesionarle cuando llegó a los 60 años, así como su búsqueda para intentar expresar "qué significa estar vivo".En 4 3 2 1, Auster ubica realidades diferentes en una misma línea de tiempo, la cual está marcada por hechos históricos como el asesinato deo el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos."Pienso que hay un tiempo externo, que es el tiempo que todos compartimos, pero también hay un tiempo interior del individuo", lo que hace que cada persona experimente las mismas vivencias de manera distinta, dependiendo de lo que haya vivido anteriormente, expuso.Sobre su madurez literaria, Auster reconoció que hay pocos autores que hayan realizado sus obras maestras en edad avanzada.No obstante, "los seres humanos son físicamente muy distintos que hace un par de generaciones", y ahora se pueden encontrar creadores que continúan trabajando incluso a los 90 años. "Este no es mi final", bromeó.El escritor comentó que ahora mismo está trabajando en un proyecto y además tiene otras ideas, aunque quizá nunca lleguen a materializarse. Dijo que, en alguna ocasión, ha llegado a escribir las primeras 100 páginas de un libro y se ha dado cuenta de que no quería continuar con él."Eso puede pasar ahora; no lo sé, pero quiero seguir intentándolo, aunque escribir es muy difícil (...). Pero me gusta hacerlo, obviamente, porque he estado haciéndolo todos estos años", argumentó el autor, quien mañana inaugurará el Salón Literario de la FIL.Interrogado sobre, dijo que ya ni siquiera le gusta pronunciar su nombre, y que simplemente se refiere a él como el "45" (porque es el presidente 45 de Estados Unidos).El republicano "no ha estado ni un año en el cargo; no sabemos hacia dónde está yendo, ni como va a terminar la historia", apuntó.En este sentido, subrayó la importancia del trabajo periodístico, ya que sin él "estaríamos expuestos a la manipulación y las mentiras". Asimismo, destacó que en muchos sitios esta una tarea difícil, como en México, donde los comunicadores "a menudo ponen en riesgo sus vidas"."Los novelistas tenemos un rol diferente: contamos historias que son para el largo plazo. Pero ustedes son los que están contando qué sucede ahora, y sin eso no podemos juzgar lo que está pasando", resaltó.La FIL, que se desarrolla en la capital del estado mexicano de Jalisco hasta el próximo 3 de diciembre, aunará a 700 escritores de 41 países.