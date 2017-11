Barcelona empató ante el Valencia

Publicidad

El Barcelona se consolidó hoy como líder sólido de la Liga española de futbol al empatar 1-1 en casa del Valencia en un partido con polémica por un gol no concedido a Lionel Messi en la primera parte por un balón que traspasó la líneaFue una mitad para cada equipo y Jordi Alba logró enjugar a ocho minutos del final el tanto de Rodrigo Moreno para el equipo local, con lo que mantuvo al Barcelona como líder del torneo con cuatro puntos sobre el Valencia y ocho sobre Atlético y Real MadridLa primera parte fue un monólogo del Barcelona, que dio un recitalSi no se fue al descanso con ventaja fue por dos razones: le faltó algo más de intención en los metros finales y, sobre todo, le perjudicó una decisión arbitral clamorosaEl Valencia decepcionó profundamente durante la primera mitadNo justificó por qué es el segundo clasificado de la Liga españolaSe dedicó a replegar sin presionar, jugando con excesivo respeto hacia un rival que lo mareóFue un desastre y ni siquiera se le ocurrió probar a Thomas Vermaelen, quien jugó sus primeros minutos del torneo con el BarcelonaLa jugada de la semana ocurrió a la media horaMessi disparó desde la frontal, el balón se le escapó inexplicablemente a Neto y cruzó la línea de golPero los árbitros no lo dieron y el tanto se fue el limboCon el llamado videorbitraje (VAR), el Barcelona se hubiera ido al descanso con ventajaY merecidaPero todo cambió en la segunda parteY de qué maneraEl Valencia puso toda la agresividad que le faltó en la primera mitad y se comió al Barcelona, que de pronto se volvió irreconocibleEl conjunto local comenzó a acumular llegadas cada vez más peligrosas hasta que cayó el golFue a los 60 minutos, cuando Gayá dobló a Guedes por el lateral izquierdo, mal defendido por Semedo, centró atrás y apareció Rodrigo Moreno en el primer palo para marcarEl partido cambió su escenario por completo y el Valencia comenzó a vivir muy cómodoEl Barcelona se agarró a Messi y sus pases como único argumento ofensivoY el argentino sacó el empate de la nada en colaboración con Jordi AlbaA los 82 minutos, Messi puso una asistencia imposible y el lateral marcó un gran tanto sin dejar caer el balónLas oportunidades se sucedieron hasta el final, pero el empate quedó como reflejo de un encuentro igualado que traerá polémica por el tanto no concedido a Messi en la primera parte