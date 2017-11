Chivas femenil, con sueldos de la patada

Publicidad

La primera temporada de la Liga MX femenil ha terminadoResultó ser un éxito, rompiendo récords de taquilla conforme avanzaban las semanas; las televisoras prestaron más atención e incluso se abrió la posibilidad de que fueran vistas por televisión abierta nacionalPero no todo es alegríaLa desigualdad de género en la que vive México se ve plasmada en la abismal diferencia de salarios entre la liga femenil y la varonilLa futbolista mejor pagada gana un estimado de mil 600 dólares al mes (unos 29 mil 688 pesos), lo que significaría casi 356 mil 266 pesos al añoJugadoras como Nayeli Rangel de Tigres, Cecilia Santiago de América o Mónica Ocampo de Pachuca, serían de la pequeña élite que podría alcanzar dichos sueldos, ya que se estima que un aproximado del 90 por ciento de las futbolistas no ganan más de 6 mil pesos al mes (72 mil pesos al año)Aún así, no es ni siquiera una décima parte del mejor pagado en el torneo masculino: André Pierre GignacEl francés percibiría un salario de aproximadamente 42 millones de dólares anuales, unos 77 millones 932 mil 260 pesos al añoOribe Peralta (46 millones 388 mil pesos), Darwin Quintero (33 millones 399 mil pesos), Jesús Corona (27 millones 832 mil pesos) y Dorlan Pabón (22 millones 266 mil pesos) completarían los cicno futbolistas mejores pagados de nuestro país, siendo Oribe el único mexicano de la listaUnos 15 futbolistas en México ganan más de un millón de dólares anuales, lo que coloca a la Liga MX como una de las mejores pagadas en todo el continente, solo por detrás de la MLSEn Dinamarca y Noruega hay paridad La selección danesa de futbol llegó a un acuerdo con su federación para un aumento económico, luego de que el equipo se negara a jugar un partido ante Suecia el mes pasado, correspondiente a las eliminatorias europeas al Mundial de 2019La organización afirmó que invertirá 270 mil euros más por año en el equipo femenino, además de acordar un aumento del 60% en los premiosEn Noruega ya se había resuelto una disputa similar, en la que aumentó el ingreso básico para pagar al equipo femenino y además le ofreció el mismo premio que reciben los hombres por alcanzar finales