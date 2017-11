Dolphins ante cansados Patriots

Publicidad

Después de deleitar a miles de aficionados mexicanos en el Estadio Azteca, Tom Brady y los Patriots regresan al Gillette Stadium para recibir a los Dolphins de MiamiNueva Inglaterra viene de jugar dos encuentros lejos de casa y en condiciones complicadasPrimero en Denver y después en la Ciudad de México, ante los Raiders de OaklandA pesar de que sacaron las victorias, el desgaste físico será más complicado que unos Dolphins con su tercer quarterback, Matt Moore, sobre el emparrilladoJay Cutler, el pasador que llegó para suplir la baja de Ryan Tannehill, no estará hoy por protocolo de conmocionesMiami no gana en casa de Patriots desde el 21 de septiembre de 2008, cuando Brady no jugó tras una fuerte lesión en la rodilla que lo apartó toda esa campañaAunque luce muy complicado, Dolphins (4-6) tiene que aprovechar el estado físico de los pupilos de Bill Belichick si tiene intenciones de salir con una sorpesa, de lo contrario dirá adiós a sus aspiraciones a PlayoffsEl cotejo inicia a las 12 horas tiempo del centro de México