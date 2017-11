Listas las semifinales de la Liga Mx

Publicidad

Monterrey vs. Morelia.

Último encuentro: Morelia 0 – 0 Monterrey.

Tigres vs. América

Último encuentro: América 2 – 2 Tigres.

Rayados de Monterrey, Tigres de la UANL, Monarcas Morelia y las Águilas del América se clasificaron a la antesala de la final por el título del torneo Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX.Rayados de Monterrey, líder en la fase regular, fue el único equipo que superó a su rival (Atlas del Guadalajara) por amplia diferencia, situación que lo coloca como principal favorito para llevarse el título.Lo Rayados vencieron fácilmente al Atlas como locales después de un reñido partido de ida en el Jalisco. La vuelta fue totalmente de los regios, quienes sin piedad ganaron cuatro por uno al cuadro Rojinegro para sumar seis a dos en el global.Jugador clave: Avilés Hurtado. Anotó once goles en fase regular y un doblete en cuartos de final.Morelia sufrió una remontada en los últimos minutos del partido de ida cuando parecía que se iban con ventaja a su casa y terminó mostrando espíritu para ganar dos a uno a Toluca. Tomó ventaja de su posición en la tabla para calificar a semifinales con el empate a tres goles en el marcador global.Raúl Ruidiaz. Nieve goles en el torneo y dos de los tres goles de Monarcas en cuartos de final.Estadio Morelos, jueves 30 de noviembre.Estadio BBVA Bancomer, domingo 3 de diciembre., uno de los planteles más caros de la liga sufrió de más y tuvo que valerse de su posición en la tabla general para derrotar a León en su serie. En ambos partidos hubo empate a un gol y para la vuelta los regios terminaron pidiendo la hora.Jugador clave: André-Pierre Gignac. Este torneo no ha sido el más fructífero para el atacante galo, sin embargo es el delantero más letal de toda la liga desde que llegó a México.fue superado en la mayor parte de los 180 minutos de la serie por Cruz Azul. Los cementeros no pudieron acertar y grandes atajadas de Marchesín dieron vida a los azulcrema en varias ocasiones.Ambos juegos terminaron cero a cero y el tan aclamado Clásico Joven en cuartos de final quedó a deber. Por posición en la tabla avanzó el América.Agustín Marchesín. El guardameta argentino ha sido clave para sacar adelante a su equipo, mantuvo el cero en su meta durante cuartos de final y ha hecho que las ausencias de su defensa.Estadio Azteca, miércoles 29 de noviembre.Estadio Universitario, sábado 2 de diciembre.