Lanzan tráiler de la cuarta temporada de Black Mirror

La cuarta temporada de Black Mirror , la serie creada por Charlie Brooker que pone el foco en el lado oscuro de la tecnología, indudablemente se está haciendo desear, dado que todavía no se anunció la fecha de lanzamiento de sus seis episodiosLuego de un tráiler que calmó momentáneamente la ansiedad, ahora Netflix dio a conocer el adelanto de "Arkangel", el episodio dirigido por Jodie Foster y protagonizado por una de las actrices más reconocidas del circuito independiente, Rosemarie DeWittEsta no es la primera vez que Foster se pone detrás de cámara para una serie de NetflixLa actriz y realizadora ya había dirigido "Thirsty Bird", uno de los mejores capítulos de Orange Is the New Black, y "Chapter 22" de House of CardsEl avance muestra cómo una madre, al perder por unas horas a su hija, la somete a un misterioso tratamiento con el objetivo de que su crianza mejoreSin embargo, como estamos hablando de Black Mirror, sabemos que dicho experimento no estará libre de consecuencias negativasEste año, Black Mirror tuvo un muy buen desempeño en los premios Emmy, en los cuales ganó en las categorías de mejor película hecha para televisión (por el episodio "San Junipero") y mejor guión por el mismo capítulo, que fue escrito por Brookernrv