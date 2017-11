Arrancan foros de la oposición, hoy fue en Tula

Publicidad

Durante el primer foro de Divulgación en Hidalgo, del Frente Ciudadano por México, Cornelio García Villanueva, vocero del PAN estatal, confundió a Beatriz Mojica Morga secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD con Beatriz Ángeles, presidenta del consejo de la Cruz Roja en Atotonilco de Tula.A partir de las 10:00 horas de este domingo, simpatizantes y militantes de Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) comenzaron a congregarse en un salón ubicado en la carretera Tula-Jorobas para realizar el primer foro, en donde asistieron los tres dirigentes estatales y un representante a nivel nacional de cada organismo político.Ante los gritos de las asistentes que clamaban el nombre de "Beti" y la intervención oportuna de logística, García Villanueva reconoció su error y corrigió el nombre de la única mujer del presididium."No tuve la precaución de tomarle el nombre (a Beatriz Mojica) y es algo que asumo. Por mi parte me disculpo con la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mojica... No me excuso pero me confundí de Beatriz con la presidenta de la Cruz Roja" dijo.