No habrá farsa en el frente, afirmó Moreno Valle en Tula

El #FrenteCiudadano lo hacen ustedes y no las cúpulas. Hoy Hidalgo exige democracia para que su voz sea escuchada. Agradezco a todos su bienvenida. pic.twitter.com/hlXHNTB0Rg — Rafael Moreno Valle (@RafaMorenoValle) 26 de noviembre de 2017

Rafael Moreno Valle pidió que la selección del candidato presidencial del frente sea de votación libre y secreta, porque de otra manera él no participará de una farsa y además desechó la posibilidad de postularse por otro partido.Durante su visita de trabajo en Tula Hidalgo, el panista recalcó que el Frente debe generar un mecanismo de selección del candidato distinto al de Morena o al PRI, en donde la decisión se toma de manera cupular.De esta forma, se podrá usar el tiempo de precampañas, que va del 14 de diciembre al 11 de febrero, en favor del Frente, ya que se estaría dando cobertura mediática a los diversos candidatos que participen y el que gane tendrá una aceptación legítima entre la ciudadanía, dijo.Por lo que este tipo de mecanismos permitirá que se escuche a Miguel Ángel Mancera en Tijuna sobre seguridad, a Silvano Aureoles en Colima hablando de seguridad, a Ricardo Anaya, en caso de confirme su aspiración presidencial, en Guanajuato dialogando sobre inversión y al propio Moreno Valle en Oaxaca sobre pobreza, afirmó.Finalmente, recalcó que mucho se ha especulado de su salida del Frente pero permanecerá siempre y cuando se haga la elección mediante proceso democrático, además, reiteró que aunque también se habla de que Nueva Alianza le a invitado a ser su candidato, esto no es así y aunque lo hicieran, él no contendrá por otro partido que no sea el PAN.