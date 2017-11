Defienden derechos de la comunidad Transgénero, Transexual y Travesti

Publicidad

La Asociación civil Círculo Diverso de Méxioco AC anunció que estará dando difusión a la cartilla de los derechos humanos de las personas Transgénero, Transexual y Travesti (TTT), que fue recientemente presentada al público el 9 de noviembre del presente año.“En dias pasados Círculo Diverso de México AC nos condecoramos con un evento trascendental en Materia de Derechos Humanos y en especial para las poblaciones TTT, ya que este día se presentó públicamente la emisión de la Cartilla de sus Derechos Humanos”, resaltó Raúl Ruiz, líder de la asociación.Círculo Diverso se presentó para ser testigo de este avance como asociación civil, siendo ahora la encargada de darle difusión a dicha cartilla en el Estado.“De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me dieron 80 cartillas y en estos días me llegaran entre 200 y 400 más y estoy preparando una conferencia para convocar a los TTT de Irapuato y su alrededores para entregarles estas cartillas en físico”, resaltó.Además el líder de Circulo Diverso, resaltó que estuvieron presentes diversas Asociaciones civiles, Organizaciónes no gubernamentales, activistas, así como defensores y promotores de los Derechos Humanos que tras largas cesiones dieron como resultado este importante documento, durante la presentación pública del mismo.“Algunas de instituciones que hicieron posible este documento fueron Almas Cautivas A.C., Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., Prodiana AC, Humana Nación Trans TTT, Respetttrans México., Red Sororitaria de Personas Transgénero Travesti Transexual por la Dignidad, Coalición T47, entre otras”, recalcó Raúl Ruíz.