Exhorta Obispo a rescatar los valores

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, resaltó durante una conferencia de prensa, la importancia de rescatar los valores para prevenir que la violencia siga aumentando en la sociedad como se ha visto durante días pasados.“Sabemos que donde hay evangelio hay posibilidades de solución, frente a todos estos fuertes y serios problemas que afectan a nuestra sociedad, no solo a la católica sino en general”, dijo.Además, destacó que el dolor de las familias todas de las víctimas y la preocupación de educar a niños y jóvenes para que no se desvíen por el mal camino, son las principales preocupaciones de la diócesis.“El dolor de las familias, el dolor de las víctimas, la preocupación de los niños y jóvenes que son jalados hacia otros ambientes se hizo muy evidente, entonces el compromiso fue poner más esfuerzo, más evangelio y cercanía, sobre todo en estos ambientes, se estuvo platicando experiencias, de cómo se acompaña a víctimas de los que han sufrido algún tipo de violencia”, destacóTambién aprovechó para opinar sobre el aumento al salario mínimo.“Yo creo que ha quedado desconfigurado el salario mínimo con las necesidades, con la realidad de la canasta básica y lo que adquirimos, si uno piensa que se puede adquirir con los 80 y tantos pesos para las necesidades de la familia, se va a sorprender, el salario mínimo no ha correspondido desde hace muchos años a la realidad de las necesidades básicas”, manifestó.Por otro lado, el Obispo dijo que en la iglesia se trabaja por mejorar la estructura de la comunicación interna para que los mensajes lleguen a más personas.“Desde otra perspectiva se insistió en los medios de comunicación, se dijo que necesitamos todavía organizarnos más, hay muchas parroquias que ya tienen sus diferentes medios de comunicación, pero necesitamos aprovecharlo todavía más”, dijo.También se reconoció el trabajo del Periódico Emaús por difundir los trabajos que realiza la Diócesis y el evangelio.“Se reconoció el trabajo del periódico Emaús, lo que han hecho de estar subiendo la misa, los eventos y el evangelio a las redes sociales lo que ha tenido impacto, pero necesitamos todavía más presencia, incluso a nivel de provincia se han tenido ya reuniones para ver cómo vamos implementando más estos servicios”, explicó.Aprovechó para hablar de cómo la utilización desmedida de la tecnología puede ser contraproducente y separar a las familias.“A nivel de provincia y de la región hubo un congreso de la educación que hablaba de como están impactando los medios de comunicación en la familia y la escuela, era organizado por maestros y colegios, ponentes y todos señalaban como la época digital nos ha despersonalizado, nos ha deshumanizado, y nos ha aislado en lugar de comunicarnos”, dijo.Por último, pidió poner más compromiso en la casa y n las aulas para además de enseñar a sacar provecho de la tecnología no olvidar enseñarles a convivir en persona bajo los principios del amor y el respeto.“Necesitamos poner valores, más que conocimientos, actitudes positivas no solo para el trabajo. Y que necesitamos ir reformando esta educación”, finalizó.