Para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (SITIMM) busca mejorar la comunicación con sus afiliados haciéndolos consientes de los servicios y derechos con los que cuentan, informó Alejandro Rangel Segovia, Secretario General del sindicato.“Ahora mismo ya tenemos las páginas donde el SITIMM y el centro de formación laboral dan a conocer a los afiliados de todos los programas, cursos que llevamos a cabo, el sindicato tiene cuatro programas base de educación, información laboral el de apoyo a la economía familiar, el de cultura, recreación y deporte, y el programa de previsión social integral”, dijoDestacó que con este plan de comunicación se informará a través de pantallas sobre los servicios que están ofreciendo.“Eficientar la comunicación va a implicar desarrollar ahora un modelo en el que todos los días en distintos horarios de comida o de recesos de trabajo tengan las pantallas donde los trabajadores vean todo lo que este sindicato tiene para ofertarles a ellos y a sus familias, el reto estriba en que el trabajador sepa que tiene esos servicios”, manifestóRecalcó que un ejemplo de estos servicios es señalan puntualmente al Seguro Social sus carencias a la hora de atender a algún trabajador.“Por ejemplo en previsión social integral nosotros nos reunimos cada dos meses con las autoridades estatales del Seguro Social, los directores de las clínicas, y ahí desahogamos los casos que no han sido atendidos de manera normal en la clínica que corresponde y son canalizados de manera eficiente es decir el dicho del seguro social de que quiere ser un servicio de calidad, nosotros le ayudamos a que lo sea”, señaló.Rangel Segovia destacó que se pretende que la comunicación efectiva e instantánea pueda ser la herramienta para acercarse al afiliado de la organización sindical.“Muchas veces el trabajador no lo sabe y sigue padeciendo que le den consultas para revisarle el tremendo dolor de espalda o de rodilla hasta dentro de tres meses que haya un traumatólogo, va sufriendo al trabajo, se deteriora más su salud, si no sabe del servicio”, finalizó.