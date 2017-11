Preparan seguro contra heladas

Publicidad

Ante la temporada de frío, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR)tiene listo el programa de seguros catastróficos para atender heladas en campos de la entidad.Paulo Bañuelos Rosales, titular de SDAyR, señaló que podrán apoyar a los productores agrícolas con hasta mil 500 pesos por hectárea, para cerca de 50 mil productores, en caso de que se presenten afectaciones por las bajas temperaturas.Señaló que los productores de temporal sembraron alrededor de 350 a 400 mil hectáreas, por lo que recomendó que se mantengan alertas y se acerquen a la dependencia estatal para saber cómo pueden proteger su producción.“Las bajas temperaturas apenas se presentaron hoy. Nada de que preocuparse, el Gobierno del Estado tiene preparado el seguro catastrófico”, dijo.Refirió que si continúan las bajas temperaturas, las producciones de granos de temporal podrían verse afectadas, sin embargo pueden estar seguros que ante cualquier siniestro, se les apoyará para evitar mayores pérdidas.Destacó que cuentan con un proyecto en municipios del norte del estado, encaminado a tomar precauciones con cultivos como el de la sábila para que no se vean afectados con las heladas, sin embargo no se avizora peligro.“Con los climas no hay nada escrito, puede pasar o no, hay un cambio climático muy fuerte, ahorita ya estamos a finales de noviembre y tiene dos o tres días que apenas se está sintiendo el frío”, refirió.