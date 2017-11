Deja riña un muerto y un lesionado

Publicidad

La Sub Procuraduría de Justicia de la Región B informó que dos personas ingresaron la noche del sábado al Hospital General de Irapuato lesionados por arma blanca, donde desafortunadamente uno de ellos perdió la vida mientras era atendido y el otro, un menor de 13 años de edad, se debate entre la vida y la muerte.Estas dos personas habían participado anteriormente en una riña campal entre pandillas en las inmediaciones de la Tercera Sección de las Huertas alrededor de las 10 de la noche del sábado, en donde refieren algunos vecinos de la colonia, que un grupo grande de jóvenes arribó con palos, machetes y cuchillos.Después de la gresca, un menor de edad con diferentes lesiones en el cuerpo y una persona de 36 años, de nombre Ricardo Juarez.Ambos participaron en la pelea, arribaron en vehículos particulares con familiares al Hospital General debido a las lesiones que les fueron propinadas.Sin embargo, la persona de 36 años no resistió las lesiones y perdió la vida en el hospital.El menor de edad no pudo declarar ante los agentes del Ministerio Público ya que estaba siendo intervenido quirúrgicamente.Los agentes de la Unisdad Especializada en Investigación de Homicidios se encarga de las diligencias y tratar de esclarecer quien o quienes fueron los responsables de la muerte de esta persona.