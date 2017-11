Dejan balaceras al menos 2 lesionados

Publicidad

Con más de 35 impactos de bala un hombre fue lesionado por arma de fuego al conducir un vehículo en las inmediaciones del Instituto Salamanca.A las 17:30 se reportó al 911 una persona baleada en la calle Palmas en la colonia Álamos, justo en el estacionamiento del centro educativo.La persona que se hallaba lesionada al interior del vehículo responde al nombre de Isidro “N” de 40 años, mismo que se encontraba en una exhibición de automóviles que se dio en ese mismo sitio durante la mañana del domingo.Isidro “N” presentó diversos impactos de bala en tórax y abdomen.Más de 20 impactos de bala se reflejaban en la parte delantera del coche en el que circulaba.También se hallaron cartuchos percutidos de 9 milímetros en la zona del ataque.Paramédicos de la Cruz Roja asistieron al lugar para dar atención médica al lesionado, pero al no poder sacar al hombre por la gravedad de las heridas que presentaba, se solicitó la ayuda del cuerpo de bomberos para retirar la puerta del chofer.El lesionado fue trasladado al Hospital General, mientras elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaron los trabajos pertinentes en torno a este ataque que se dio por personas desconocidas a bordo de una motocicleta.Su estado de salud se reportaba grave.En un hecho distinto, fue reportada una persona lesionada por arma de fuego en la colonia San Isidro, que fue trasladad a recibir atención médica por sus propios medios.Minutos antes de las 17:00 horas, la tarde de ayer domingo se reportó al 911 una persona lesionada por impactos de bala.Al lugar asistieron elementos de Seguridad Pública en el sitio ubicado en la Avenida Comonfort casi esquina con calle Cuerámaro en la colonia San Isidro.Al arribar al domicilio particular se dio de conocimiento que las personas lesionadas por impactos de arma de fuego fueron trasladados por sus propios medios a un centro hospitalario del municipio los cuales no solicitaron atención médica por parte de los paramédicos de la Cruz Roja.Testigos del lugar señalaron que dos personas: un hombre y una menor de edad resultaron lesionados luego de que arremetieran personas desconocidas en contra ellos.