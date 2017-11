Identifican a baleado en boda en Rancho Seco de Barajas

Publicidad

La subprocuraduría de Justicia Región B informó que el hombre fallecido en el baile que se llevaba a cabo en la comunidad Rancho Seco de Barajas, con motivo de una boda, era estudiante en la facultad de Veterinaria de Morelia.“Siendo las 11:26 de la noche se tuvo conocimiento sobre una persona sin vida en la comunidad Rancho Seco en Pénjamo”“Esta persona respondía al nombre de Jaime Alvarado Acosta de 26 años y también resultó lesionado en el mismo evento una persona de nombre Carlos de 26 años”, informó la dependencia.La mamá del occiso informó que su hijo era estudiante en la Universidad de Veterinaria en Morelia, Michoacán y estaba por concluir sus estudios.Consumía bebidas alcohólicas pero no drogas y no sabe si tuviera problemas con alguna persona.Se sabe que al lugar donde se realizaba el baile por motivo de una boda religiosa, llegaron 4 personas.Una de ellas hablaba por teléfono celular, antes de que comenzaran a disparar contra los asistentes.Los invitados intentaron protegerse del ataque. Fue en ese momento que los disparos alcanzaron a dos hombres, Jaime y Carlos, uno de los cuales falleció debido a las heridas.“Carlos, que es de ocupación obrero, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el momento en que escuchó los balazos y personas golpeando a los integrantes del conjunto que amenizaba el baile, por lo que corrió pero vio que en su pie derecho le salía sangre a consecuencia de la lesión producida por un proyectil”, señaló la Subprocuraduría.Declaró además que no se identificó a los agresores y ni se supo el motivo de la agresión.