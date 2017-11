En decepcionante encuentro, América pasa a Semifinales

Publicidad

que vistiera a la llave de cuartos de Final de la que más se esperaba. Sencillamente empataron a cero y con esto lasTanto Águilas como Cementeros siguieron con la tónica de lo que exhibieron durante el partido de ida en el Estadio Azul; ambos generaron insinuaciones sobre el marco rival pero sin claridad y con poca vistosidad. Durante el primer tiempo los dos equipos concentraron sus fuerzas en una lucha en medio campo pero al parecer dejaron el futbol en el vestidor.Ya iniciado el segundo tiempo,era más que sabedor de su necesidad de ir por un gol que le diera el pase a la instancia de semifinales. El partido no cambió de dinámica con respecto a lo que sucedió al interior de la cancha del Estadio Azteca en el primer lapso: ambos equipos gastaron el césped del Coloso de Santa Úrsula pero fueron incapaces de brindar un espectáculo futbolístico digno del recuerdo.Los minutos siguieron pasando sin que la claridad en el ataque celeste tuviera revoluciones interesantes. Desde la banca, con cierta angustia en el rosto, el estratega de los azules, Francisco Jémez, mandó, al minuto 58' a Martín Cauteruccio y a Christian "Chaco" Giménez al terreno de juego para tener en el pasto a la versión más ofensiva de la Máquina Cementera. Los minutos pasaron sólo para que los Celestes se vieran más presionados, pero no más ofensivos.Pasado el minuto 65, el partido se abrió pues Cruz Azul se volcó hacia el frente para buscar el ansiado gol, ello hizo que los de La Noria dejaran espacios en la defensa que el América intentó aprovechar pero Oribe Peralta demostró que no está pasando por su mejor momento futbolístico, pues si bien puso en aprietos a la defensiva contraria, Jesús Corona contuvo en al menos dos ocasiones el peligro americanista.En las tribunas la afición pedía más de ambas partes pero la realidad sea dicha, ni azules ni amarillos están en su mejor futbol. Llegado el minuto 80, a los dos conjuntos capitalinos se les veía con ganas pero sin brillo, sin táctica, sin emoción, sin goles…América defendiéndose y aleteando cuando tenía oportunidad y Cruz Azul "intentando" atacar. Los minutos fueron rebasando a un conjunto Celeste que mostró pocos argumentos futbolísticos para avanzar en la Liguilla y exhibió la falta de cartas azulcremas para que a las Águilas se les considere aspirantes al título.Los últimos 10 minutos de un partido que tuvo 5' de agregado, fueron de desesperación para los visitantes, quienes lucharon pero no lograron generar futbol, situación que dejó al descubierto la poca capacidad de Jémez para dirigir al conjunto celeste. Tras más de 208 minutos, ni Águilas ni Azules rompieron el cero en el marcador. ¿último partido de "Paco" Jémez al frente del Cruz Azul?