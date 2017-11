La temporada de frustración de Checo Pérez

Publicidad

Checo Pérez conduciendo en Abu Dabi.

El mexicano reconoce la recién teminada temporada era su pértiga para alcanzar una escudería con mayor potencia quepor encima de Sainz, Alonso y del jubilado Felipe Massa.Pérez no pudo superar su marca personal de puntos conseguida la temporada pasada con 101. Esta vez se quedó con uno menos. Sus puntos colaboraron para que, por segundo año consecutivo, Force India se consolidara en el cuarto sitio de constructores. Terminando séptimo en la última carrera de la temporada. En la temporada su primer rival fue su colega Esteban Ocon. La juventud del francés no respetó la trayectoria de un Pérez que ha sido la punta de lanza de la escudería desde su llegada en 2014. La pelea entre ambos inició en el GP de Canadá cuando el mexicano no quiso cederle la posición a su compañero, que tenía neumáticos más frescos, y esa disputa provocó que perdieran un valioso cuarto sitio. En Azerbaiyán Checo apuntaba para subirse al podio y la monoplaza de su colega le pegó a la suya. La carrera terminó para ambos. En Bélgica sucedió algo similar hasta que la tóxica relación tuvo que resolverse con discusiones privadas.Pérez tomará unas vacaciones con la certidumbre, según ha dicho, de ser campeón en la segunda categoría de la Fórmula 1 que no puede competir con losLa mejor racha del tapatío fue la de sumar puntos durante 15 carreras seguidas. Algo que consiguió desde el GP alemán de 2016 hasta el de Mónaco de este año. Esa constancia le ha valido para ser el líder en la escudería india.La próxima temporada también será crucial para Pérez pues tendrá que luchar contra el renacimiento de las escuderías, y mantenerse él y su escudería como la cuarta mejor, aspirando también a una que le pueda asegurar podios de manera habitual.