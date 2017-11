Publicidad

Desde aquella última vez que un mexicano conquistase el campeonato de goleo, siendo Ángel Reyna en el Clausura 2011. El trofeo ha pasado de mano en mano por futbolistas extranjeros, mientras los nacionales se alejan a falta de minutos. Varias de esas jóvenes promesas se pierden y en el mejor de los casos, continúan en el juego con pocos reflectores.y es el goleador de una liga que no es la de su país. Nacido en León, Guanajuato y ahí, comenzó con Cachorros de León,, cuando todavía pertenecían a la Liga de Ascenso. Su desarrollo prometía, lo debutó Luis Carlos "Pintado" y fue parte del equipo que consiguió el ascenso.En su palmarés se encuentra la conquista del bicampeonato en ely el, sin embargo, en ambos torneos sus participaciones fueron intermitentes y buena parte de los minutos en México los sumó con el equipo Sub 20. La falta de oportunidades, lo llevó a buscar nuevos aires:Mauricio Castañeda disputando el balón.y fue presentado con los honores de bicampeón. La escuadra proveniente de Somoto recién había contratado a otro mexicano, Abraham Arturo Zavala Tronco, con experiencia en Tercera División, para ocupar las labores de estratega.El futbol nicaraguense dista mucho de las condiciones de la Liga MX, pues las carencias en la máxima categoría son una constante. "No hay seriedad, ni los elementos básicos para entrenar, balones, casacas y muchas veces no nos dejan entrar al campo", dijo Daniel Bartolotta, reemplazo de Zavala Tronco como técnico que renunció luego de diez partidos.Real Madriz no fue uno de los más decorosos de la liga perdiendo más partidos de los que ganó, pero Castañeda venció con 12 goles a los atacantes del Real Estelí y Walter Ferretti, equipos líderes de la competencia, y sumó al éxito que Gregorio Torres, canterano del Atlas, inició como el primer mexicano en ganar el título de goleo, recibió el nombramiento de jugador más destacado y fue campeón precisamente con el Real Estelí.