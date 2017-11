Ponen cámaras de seguridad, pero 'están ciegas'

Publicidad

o lugares que no tienen una visión que favorezca a la seguridad en las calles, por lo que estos puntos son aprovechados por los delincuentes para operar.realizó un recorrido y detectó quede las calles Álvaro Obregón, Aquilés Serdán, 20 de Enero, 5 de Mayo, Pedro Moreno, Emiliano Zapata, Rosas Moreno, Reforma, Ignacio Comonfort y Belisario Domínguezy en los cruces donde hay, éstasAdemás, los equipos de vigilancia que están ubicados en los cruces principales del bulevar Adolfo López Mateos, de la Zona Centro,y automovilistas que en los peatones.En el cruce de la calle, cerca de la escuela Preparatoria Nocturna de León, hay un poste con dos cámaras, ambas apuntan a lo largo de la Álvaro Obregón, con dirección oriente y poniente, pero no hay ni una cámara con dirección a Aquiles Serdán, ésta queda sin vigilancia.Debido a que la cámara con dirección a Álvaro Obregón poniente está enfocada a la esquina de dicho cruce, donde hay varios comercios, y además por los grandes árboles que hay en la entrada de la Preparatoria Nocturna de León,Cruce de las calles Emiliano Zapata y Rosas Moreno, donde hay una parada y ninguna cámara.Sobre, junto al semáforo, hay sólo una cámara con dirección a López Mateos poniente, pero se puede apreciar cómo ésta está apuntando un poco hacia arriba y no hay ningún otro equipo para vigilar, por ejemplo, los bancos, escuelas, comercios y rincones de la zona.Otro punto donde hay cámaras es en el cruce de, sin embargo, es evidente cómo los equipos están direccionados, pues de las cuatro cámaras que están en este lugar ninguna apunta hacia 5 de Mayo, entrando a la colonia Obregón, en Barrio Arriba.Pese a la afluencia de usuarios de transporte público en el tramo de 5 de Mayo, donde se encuentra la Plaza de la Tecnología yconvencionales donde la gente puede abordar hasta seis rutas,En la calle 5 de Mayo, donde se encuentra la Plaza de la Tecnología, hay tres paradas de autobuses y ninguna cámara de vigilancia.Caminando desde el Teatro Manuel Doblado y pasando los cruces de las calles Francisco I. Madero, 5 de Febrero y Díaz Mirón hasta llegar a la calle Emiliano Zapata, esquina con Rosas Moreno,, donde las rutas R-19, X-05 y X-09 suben pasaje. En este punto y durante el trayectoLo mismo ocurre en las paradas de autobuses de las calles Reforma e Ignacio Comonfort, pues a pesar de que son zonas concurridas, con gran afluencia tanto de tráfico vehicular como de transeúntes y usuarios del transporte público,