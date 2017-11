El tamaño de la contaminación

Publicidad

Con el inicio del frío se evidencian más nuestros problemas ambientales, los del Valle de Señora. Nuestro terruño es hermoso aun con todos sus problemas. Pero el tamaño del desafío es enorme. Los mexicanos somos muy dados a quejarnos y poco a actuar para comprometernos en solucionar el problema.En lo político, en lo social, en lo económico y para amolarla, también en lo ambiental. León tiene en el agua su principal restricción, es decir, en el medio ambiente. Migrada de la manufactura a los servicios, la “ciudad de los cueros”, tiene enormes “pasivos ambientales” en el agua, en el suelo y en aire.Generamos miles de toneladas de residuos sólidos urbanos sin reciclar como para llenar 20 veces el “Nou Camp”; arrojamos a la atmósfera como 25 mil toneladas de bióxido de carbono al año y dejamos contaminado el suelo en una tercera parte con todos los derrames industriales y de aguas residuales.Nuestros residuos de la industria son en promedio más contaminantes que otras ciudades por la industria curtidora y por tener ladrilleras en la parte norte metidas en la mancha urbana.Los mantos freáticos nos regalan agua, pero los alcanzamos ya a 300-500 metros de profundidad; el desbalance del acuífero anualmente es del 20% (diferencia entre lo que se infiltra y lo que extraemos) y somos dependientes 100% de la energía termoeléctrica de Salamanca cuyos residuos en la atmósfera eventualmente llegan hasta aquí.En resumen, la problemática ambiental en León es crítica y poco es lo que hemos hecho como gobierno, sociedad y empresas en tanto no haya multas por incumplimiento de la normatividad, los ciudadanos no obtengamos incentivos fiscales y el gobierno no complemente el esquema de multas con el de premios.Se requeriría que SAPAL y el SIAP entraran a un sistema de descuentos a quienes reciclen y paulatinamente castiguen –y duro- a los que dispendian y reciben servicios gratuitos sin pagar.Pero como la realidad es percepción, y no se cuenta con mediciones independientes de la percepción ciudadana sobre los niveles de contaminación en las dimensiones de agua, suelo y aire, realizamos con Universidad Meridiano, mediciones semestrales desde hace ocho años y que aquí publicamos.Aunque el agua ha ocupado la atención de la ciudadanía por su escasez y contaminación de cuerpos de agua, paulatinamente el aire es ya la preocupación mayor dado el incremento del parque vehicular, la dimensión de la industria -incluidas ladrilleras-, y más recientemente los incendios industriales.El objetivo de la encuesta ambiental municipal es determinar la percepción que tiene la población de León sobre la contaminación.Las preguntas fueron: “¿Considera que en general la problemática del medio ambiente en León es”: Muy grave” (40%) “grave” (37%) “preocupante” (20%) “poco preocupante“ (3%), “no nos debe preocupar (0%). Esto muestra que la percepción ciudadana es de un problema que debemos atender.Respecto a la pregunta “¿Cuál de los siguientes problemas ambientales considera que es el más grave de todos?”: “La contaminación del agua” (20%) “la del aire” (40%) “la del suelo” (5%), “la basura” (30%), “ruido” (3%), “contaminación visual (2%), “otros” (0%).La gente respondió que la principal es el aire y esto explica el por qué acciones ciudadanas para reforestar y la resistencia a la tala de árboles.Estos resultados nos muestran ya la percepción ciudadana sobre el tamaño del problema. Tendremos mucho que hacer: formar recursos humanos, generar redes de acción, promover leyes, educarnos todos en nuestros hábitos. Otra acción es formar a las nuevas generaciones.A la pregunta “¿Considera que la problemática del aire en León es”: Muy grave” (20%), “grave” (29), “preocupante” (41%), “poco preocupante” (9%),“no nos debe preocupar” (1%). La gente respondió mayoritariamente que debe preocuparnos.A la pregunta “¿Quién tiene la culpa del problema de la contaminación del aire?”: “Las empresas”, (18%) “los automovilistas”, (10%) “el gobierno” (26%), “los ciudadanos” (3%), “todos” (43%), observamos que la percepción leonesa es que todos somos responsables.En lo que respecta a las autoridades en todos sus niveles, considera que su trabajo para mejorar la calidad del aire es: “muy malo” (23%), “malo” (31%), “regular” (33%), “bueno” (13%), “muy bueno” (0%), es decir, que no se evalúa tan mal a la autoridad.Por último, a la pregunta “¿Qué debería hacerse para mejorar la calidad del aire?” “Nada” (0%), “usar menos el automóvil” (26%), “denunciar hechos” (15%), “leyes más fuertes” (38%), “fomentar el transporte público” (21%).El ciudadano leonés reconoce que debe castigarse más fuerte a los infractores. La metodología aplicada fue una encuesta de seis preguntas con muestreo estratificado en llamadas por teléfono entrevistando a 250 personas del área metropolitana.La encuesta se realizó identificándonos como el área de investigación de la Universidad Meridiano, A.C. y que deseábamos dar a conocer la opinión de los leoneses sobre la contaminación.Quizá veamos pronto ya en Guanajuato la creación de una Secretaría de Medio Ambiente y las leyes incentiven a que protejamos el ecosistema creando empresas sociales para el reciclamiento. No tenemos otro camino sino castigo a quien no recicle y premios a quienes lo hagan.Tendremos que mejorar el sistema de ciclovías e incentivar el transporte público encareciendo las tenencias y el impuesto a los vehículos de lujo incluyendo un primer “no circula” regional, crear un “fondo verde” que incentive a quienes siembren árboles masivamente y usen energías renovables, crearemos la primera planta de reciclamiento masivo de basura.Allí es cuando veremos de qué estamos hechos los leoneses, pasando de las quejas a los hechos.* Director de la Universidad Meridiano, A.C.