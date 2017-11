¡En el nombre de Dios!

Publicidad

Pareciera que los perdones y bendiciones papales no terminan de exorcizar a la orden de los Legionarios, estos van de escándalo en escándalo. Según la investigación internacional “Papeles del Paraíso”, difundida en Italia por el diario L’Espresso, el fundador de los Legionarios de Cristo creó las sociedades “The Society for Better Education” e “International Volunteer Services”, para ocultar sumas millonarias de dólares y no pagar impuestos.Los montos que escondían con estas sociedades ficticias en las Bermudas eran del orden de 650 millones de dólares anualmente, para luego alimentar un fideicomiso, Ecyph Limited, con sede en las Islas Vírgenes británicas. Toda la ingeniería financiera dirigida desde Vía Aurelia 667, Roma, donde tiene su sede la Legión. ¿Pero, para qué esconder fortunas, en lugar de ponerlas al servicio de los miserables del mundo? El que esconde, algo teme.La historia de Marcial Maciel es una larga trama de maquinaciones perversas, actos ominosos y abusos de todo tipo. Él era un fraude. De Maciel se ha dicho de todo, el mundo conoce la clase de sinvergüenza que era. Pero, la información de las finanzas era un secreto aparte, hasta que el periodismo de investigación hizo su trabajo, no sin enfrentar terribles resistencias, pero fue encontrándole la punta a la madeja.Maciel fue un genio para construir una mafia financiera, haciendo negocios con gobiernos y príncipes y seduciendo viudas ricas a las que les arrebataba su fortuna… Raúl Olmos, quien ganó el premio nacional de periodismo, se dedicó a investigarlos y expone a la luz pública la infinidad de empresas y fideicomisos millonarios de su propiedad; además, muestra como año con año van penetrando, hasta el tuétano, con multimillonarios y políticos.Varios ex sacerdotes de la Organización han pedido al Pontífice Francisco que no se deje engañar por la “supuesta reforma” de la Orden, indicando que el proceso de rehabilitación ignora su disfunción fundamental: Simulación financiera y engaño a los donadores y al fisco, falta de una auténtica identidad religiosa y el continuado encubrimiento de las personas que facilitaron los crímenes del fundador y que siguen ahí dentro. Entonces, la pregunta es ¿cómo puede existir la Legión cuando su fundador y la mafia que lo rodeó eran un perverso fraude?El patrimonio de los Legionarios se estima en la exorbitante cifra de 22 mil millones de euros, aunque el patrimonio personal de Marcial Maciel se estima en otra gran fortuna en dólares y propiedades; el destino de ésta se sigue manejando con hermetismo. La revista Interviú reveló que Norma Hilda Rivas, hija de Maciel, es multimillonaria y vive con los lujos propios de un magnate en Madrid… Ahí estará parte de los grandes donativos escondidos.El escándalo que hoy vuelve a aflorar sobre ocultamiento de dinero y evasión fiscal de parte de la Legión, no es nada nuevo. En su momento, decepcionado de la gran farsa de Maciel, el sacerdote Pablo Pérez Guajardo, auxiliar del padre Blum, administrador de los Legionarios, declaró a los medios que: “La Legión sirvió para que Maciel y sus cómplices hicieran una fortuna: Lavaban dinero de empresas y gobiernos dictatoriales, como el de Pinochet, entre otros.El camino del lavado de dinero era el siguiente: La Legión enviaba el dinero al IOR –Banco Vaticano–, de ahí pasa el dinero a Suiza o a Liechtenstein. Las instituciones de asistencia privada de la Legión daban recibos a los que les entregaban grandes cheques, para deducirlos de impuestos al fisco; posteriormente, el dinero regresaba al supuesto donador, con el descuento pactado por el servicio y depositado en algún paraíso fiscal.Entre los múltiples negocios de la Legión está el de la usura bendita, a través de su banco, que cotiza en Bolsa, Gentera, que presta a los jodidos, cobrándoles el 7% mensual. El banco ha ido creciendo exponencialmente, ya abrió en Guatemala, adquirió la Financiera Crear en Perú. En puerta está la expansión a Honduras, El Salvador y Panamá, en donde ya registraron su marca. Además, se lanzó la Red Yastás, que ofrece pagos de servicios y recarga de tiempo aire, y se organizó Aterna, microseguros.La Legión está sujeta a varios juicios por fraude, engaños y extorsiones. Un informe publicado por El Universal, del 15 de febrero de 2013, divulga que la Legión fue demandada en Estados Unidos. Son acusados de engañar a Gabriela Mee, que murió a los 96 años en el 2008, para que donara a la Legión su fortuna de 60 millones de dólares, que años atrás había testado a favor de sus hijos.El juez hizo declarar a los legionarios Anthony Bannon, y Luis Garza Medina, segundo de Maciel y cerebro financiero de la Organización, “ambos se ostentaban como consejeros espirituales” de Gabriela Mee. El abuso contra Gabriela Mee fue el típico modus operandis de Maciel, que explotó a muchas viudas ricas, como a Flora Garza, de Monterrey, a quién le quitó la fortuna de 50 millones de dólares de aquel entonces, según declararon sus hijos.Durante más de 50 años, la Legión repetía, hasta el cansancio, que su fundador era un “hombre santo”, un bienaventurado, que en raptos místicos escuchaba los designios divinos. Aunque, posteriormente, ante la cruda verdad, monda y lironda, no pudieron sostener esa entelequia y tuvieron que reconocer lo irrefutable, que su grupo cercano ya conocía de sobra: “que su fundador era un perverso fraude”.Luis Garza Medina, ya mencionado anteriormente, integrante del Círculo Rojo de Maciel, lo hizo espiar por detectives privados, enterándose así de la doble vida del “Santo Padre”; pero, por desgracia no lo denunció. Garza Medina, que ya había aprendido de Maciel las artes de la extorsión, superó al maestro y lo chantajeó, haciéndose así del control financiero de la Legión. Sí, le aprendió bien a Maciel, también es acusado de abuso sexual en una corte de Connecticut, Estados Unidos, dice el periódico am.Hace días, otra noticia sacudió a la opinión pública mundial: el legionario, rector del Pontificio seminario de Roma de la Organización, admitió ser padre de dos hijos, una recién nacida. En fin, la Legión va de escándalo en escándalo… Pero, ¿cómo se podría sustentar una orden huérfana de carisma del fundador o contaminada por éste? “En una comunidad religiosa, el carisma es la contribución que hace el fundador, es un don divino que sirve como luz en el camino, que se convierte en la guía de la vida espiritual y marca la pauta a su relación con el mundo”: Agustinos.Muchos crímenes, abusos y engaños se han cometido en el “nombre de Dios”. ¿Para qué quieren tanto dinero los Legionarios? ¿Para esconderlo en paraísos fiscales y sociedades fantasmas? Veintidós mil millones de euros vale la Legión, ahí se ha resumido el dinero de viudas, a las que les prometieron paraísos, dividendos de sus bancos de usura, negocios offshore, las costosísimas colegiaturas y el esfuerzo bien intencionado de miles de padres de familia, y todo esto: “¡En el nombre de Dios!”.La educación y la religión resultaron negocios multimillonarios para Marcial Maciel y sus encubridores. Vender perdones e intangibles a futuro, una especie de seguro de salvación, que no les paga a los deudos, sino directamente al asegurado, al que nunca se sabría si le pagaron o no en el más allá, resultó el producto más vendible del mundo: “¡Vender Paraísos en el nombre de Dios!”.Fuentes:Revista emeequis.Olmos, Raúl, La mafia financiera de los Legionarios de Cristo,Periódico am.Periódico El Universal,Entrevista a Flora Garza Barragán.Periódico La Jornada.