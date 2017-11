La Olla: Fiscal a la vista

Publicidad

Llegó la hora del nombramiento del Fiscal Anticorrupción en Guanajuato y de estos tres nombres saldrá el elegido: Juan Iván Luna González, Marco Antonio Medina Torres y Demetrio Valadez Martínez.Los dos primeros son jóvenes abogados y actuales funcionarios de alto rango en la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el tercero es un experimentado penalista quien ya fue alguna vez ex Subprocurador de Justicia.Los tres son los mejor evaluados en las entrevistas y ensayos de los 12 aspirantes al cargo.El martes las comisiones unidades de Gobernación y Justicia del Congreso habrán de sesionar para aprobar el dictaminen de idoneidad de esa terna que enviarán al Pleno en donde dos terceras partes deben elegir a uno. En la sesión del jueves debe de estarse nombrando y en la siguiente semana tomar protesta.Al PAN le dejó buen sabor la presentación y trayectoria de Juan Iván Luna, pero en el PRI, aunque valoran su capacidad, no lo quieren en la terna porque sospechan que es el “fiscal carnal”, o sea el delfín del procurador Carlos Zamarripa, y en su lugar quieren a Lourdes Vélez en al terna, u a otro, pero no Iván.En el PRI y el PVEM creen que Demetrio es garantía de autonomía. Aunque también hay una coincidencia de que Marco Antonio es un perfil sobrio para enfrentar el reto.Este nombramiento lo realizará por única ocasión el Congreso del Estado, en lo subsecuente la designación quedará a cargo del Fiscal General del Estado (hoy Procurador).La priísta irapuatense, Arcelia González, presidenta de la Comisión de Justicia, y la panista leonesa Libia Denisse García, que encabeza la Comisión de Gobernación, tienen una alta responsabilidad en este tema.La realidad es que no hubo una amplia bajara de perfiles de donde escoger, pero los diputados locales están seguros que de entre esos hay suficientes cartas como para nombrar por primera vez al titular de la recién creada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia.Juan Iván es un joven abogado egresado en 2004 de La Salle Bajío. Tiene toda su trayectoria adentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado en donde actualmente es Director de Investigación Especializada de la Subprocuraduría de Justicia Región D, desde el 27 de enero de 2014.Antes fue Coordinador General de la Unidad de Investigación Especializada de Homicidios de Alto Impacto, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada. Y Coordinador Estatal de la Unidad Especializada en el combate contra el secuestro, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada.Marco Antonio Medina, leonés, también es egresado Lasallista e igual comenzó como agente del Ministerio Público Investigador, hasta escalar y, a partir de septiembre 2011, ser Coordinador General de Investigación de robo de vehículos. En 2016 recibió el galardón del “Servidor Público Modelo” y ha sido en varios periodos Encargado de Despacho del Subprocurador de Investigación Especializada.Demetrio Valadez es otro leonés abogado litigante y docente. Fue parte del Comité de Selección de nueve ciudadanos encargados de nombrar a los cinco que formarán la primera Comisión Ciudadana Anticorrupción.Tiene una larga carrera judicial en la que fue juez penal, director de Control de Procesos en la región “A” de la PGJE, Secretario Particular del Procurador de 2001 a 2007, Subprocurador en diferentes periodos entre 2004 a 2007 y Subprocurador en la región “A” (de León) del 2007 hasta el 2010.Hay que recordar que desde septiembre 2013 se creó una Fiscalía en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos pero en julio de este año, en el marco de las nuevas reglas del Sistema Estatal Anticorrupción, hay una nueva figura que, según prometieron los legisladores, atenderá de mejor forma este cáncer.El Fiscal desde entonces es Navigio Gallardo Romero, quien se anotó con la intención de quedarse en la silla pero únicamente se exhibió por su pobre desempeño en la entrevista pública ante los legisladores.En el Legislativo no temen que se les acuse de misóginos por no incluir una mujer en la terna de las dos que aspiraban: Claudia Mireya Nieto y Lourdes Vélez, simplemente porque su puntaje no les dio para estar, dicen.De Mireya tienen la impresión de que su estilo podría resultar estridente para un cargo como ese. Hay que recordar que en la entrevista mandó a los diputados a ‘hacer la tarea’ y les dijo que de llegar a la Fiscalía lo primero que haría sería enviarles una iniciativa para garantizar la autonomía plena.Aunque en el papel la nueva Fiscalía goza de autonomía técnica y operativa para hacer su chamba, la dependencia de ese órgano a la Procuraduría de Justicia es un tema que causa bastante ‘ruido’. Como está hoy la legislación el Procurador tiene la facultad de remover libremente al Fiscal Anticorrupción.En unos días habrá Fiscal Anticorrupción y no tardaremos en saber si acertaron o se equivocaron. Si hay un cambio o es pan con lo mismo.El Partido Verde Ecologista en Guanajuato está listo para ir por todas la canicas solito, sin el PRI.Nunca como ahora el PVEM ha estado tan cerca de lo que hace rato viene pretendiendo: competir con un candidato a la gubernatura, a los 46 ayuntamientos, a los 22 distritos locales y a los 15 federales.Para competir por la gubernatura desde hace rato tienen en el arrancadero al celayense exprocurador de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Felipe Arturo Camarena García. Con el membrete de Coordinador Adjunto de Municipios del Comité Estatal del PVEM recorre el estado y junto con la dirigencia estatal aparece en las reuniones.Felipe Arturo toma la palabra para cuestionar el trabajo del Estado en el tema de la seguridad y decirles que Guanajuato necesita un cambio con personas comprometidas de hacerle frente a los problemas.El PVEM está convocando para este viernes a su Consejo Político Estatal precisamente para definir cómo es que van a contender en el 2018 y al interior la sintonía es competir sin aliados.De hecho hasta hoy no hay una sola plática entre las dirigencias del PVEM y el PRI en Guanajuato.El jefe estatal del PVEM y regidor leonés, Sergio Contreras, ni en foto ha visto a su homólogo del PRI y diputado local, Santiago García. Con el tricolor hubo “choque de trenes” desde las negociaciones del 2015 cuando fueron juntos a la gubernatura y parcialmente para las alcaldías y diputaciones.Por ese tema de las coaliciones electorales han debatido duro y directo la diputada local leonesa y aspirante a la dirigencia nacional, Betty Manrique, y el actual jefe nacional que aspira a quedarse en el cargo, el senador Carlos Puente. La política de casa insiste en que no es buena idea privilegiar ir con el PRI, mientras que el segundo intenta convencerlos de que es la forma de evitar que otros ganen.La última vez que el PVEM fue por la libre en Guanajuato fue en la elección del 2000, donde si bien en lo nacional apoyaron la candidatura de Vicente Fox, en lo local compitieron solos por todos los cargos.El Verde no pierde tiempo y perfila los cuadros con los que habrá de competir. Uno es el líder estatal y regidor, Sergio Contreras, quien está puesto para ser otra vez (lo fue en 2006) candidato a Alcalde. Eso mientras que el PRI es hora que no asoma la cabeza alguna carta con posibilidad seria de competir.En Celaya el PVEM está en pláticas con el empresario Octavio Arvizu; en San Francisco del Rincón repetirán con quien ya estuvieron cerca de ganar, el expanista Juan Carlos Sáinz, y en el resto del corredor industrial tienen el radar abierto para reclutar perfiles ciudadanos que les garanticen votos.De las cinco alcaldías que gobiernan, al menos en dos apostarán por repetir con su actual Alcalde, en Uriangato y en San José Iturbide. Mientras que en San Felipe, Yuriria y Jerécuaro, revisan otras opciones.El pero para los independientes Verdes de Guanajuato es la línea marcada desde su Comité Nacional. Confían que ahora es diferente, que por primera vez perciben un respeto a sus decisiones. Lo veremos...Los 36 diputados locales ya están preparando sus maletas para sus vacaciones, sí, oootras. Pero antes tienen que aprobar el Paquete Fiscal 2018 para Guanajuato que desde el viernes está en su cancha.El último periodo ordinario de sesiones de la Legislatura inicia hasta el 15 de febrero, ya entonces muchos de ellos estarán ocupados en sus aspiraciones de reelección o en brincar a otro “huesito”.Los diputados gustan de decir que el fin de año están muy ocupados con el presupuesto, y el resto de la tarea legislativa queda relegada o más bien dicho olvidada, aunque pocos sean los que realmente están metidos con lupa leyendo el Paquete Fiscal para hacer observaciones y correcciones antes de votar.Suponiendo sin conceder que pues todas las comisiones están muy atareadas con el presupuesto, de cualquier manera tienen chamba que no pueden dejar para después. Aquí les voy a recordar algunas.El Poder Judicial ya le envió al Congreso hace rato las ternas para la designación de un Magistrado Propietario penal, dos Supernumerarios en materia penal, y un Consejero. Deben elegir a esos cuatro.El Ejecutivo del Estado debe enviar en breve la terna para ocupar una vacante de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) y otra propuesta para el Magistrado de la Quinta Sala especializada en materia de corrupción que se creó en el Tribunal de Justicia Administrativa.Hay otros asuntos que pudieran empujarlos para el otro año, pero pues no se les paga para patear el bote. Ahí está por ejemplo empantanada una iniciativa para modificar el nombramiento de los contralores municipales, lo que propuso el PAN es que se integren comisiones ciudadanas encargadas de realizar las convocatorias, evaluar a los perfiles y designar a esos funcionarios, y que además a esos órganos de control interno se les dote de autonomía técnica y de gestión, sin depender del Alcalde.Eso está en la cancha de la Comisión de Asuntos Municipales que preside la priísta Luz Elena Govea. Pero no la analizan.Y qué me dicen de “Sin voto no hay dinero”, que de manera formal presentaron los priístas Jorge de la Cruz e Irma González. Varios organismos ciudadanos tienen 69 días pidiendo que los atienda la Comisión de Asuntos Electorales que preside el diputado Verde, Toño Méndez, y nada que les dan una simple cita.La primera gran transformación del Museo de Ciencias Explora está en marcha, es una gran noticia.El mismo día de la sesión de Ayuntamiento en que se votaba la inhabilitación de un año de cargos públicos a la exalcaldesa Bárbara Botello, 10 más exmiembros del Ayuntamiento, y los extitulares de Tesorería y Gestión Ambiental por el polémico tema de la licitación del servicio de recolección, Explora cumplía 23 años de acercar la ciencia a chicos y grandes, y lo festejaron en grande.Inauguraron el Laboratorio Creativo en el que se invirtieron 38 millones. Pero además se confirmó el arranque en breve del proyecto de renovación del Centro, no es tema menor, se trata de la primera transformación total del recinto, todas las salas que usted y yo conocemos no serán ya las mismas.Aunque Explora se ha mantenido en el gusto de leoneses y visitantes era evidente que los avances tecnológicos y los nuevos atractivos museográficos habían rebasado su capacidad de actualización.El proyecto total requiere una inversión de 109 millones de pesos y estará concluido en el 2019.El nuevo Explora contará con recursos de realidad virtual, realidad aumentada, displays interactivos, Wall FX, tecnología multitouch. Al ingresar se equipará al usuario con una iPad para resolver retos sobre temas para explorar como: El lugar que habitas, la vida, el movimiento, y se invitará a que innoven y potencien sus habilidades para reconocer y proponer soluciones a sus problemas cotidianos.Todo el éxito para el Patronato de Explora que se atrevió a trascender. Hoy lo integran: Jorge Carlos Obregón, presidente; Elizabeth Espinosa, secretaria; José Arturo Sánchez, tesorero; vocales: Omar Silva, Christian Eduardo Navarro, Hugo Villalobos, Luis Cabrera, Elder de la Rosa, Marcos Raúl Gallardo, y los representantes del Ayuntamiento Ana Carpio, Jorge Cabrera, y Salvador Ramírez.Y al director general, Gerardo Ibarra Aranda, el único de titulares de paramunicipales que libró la ‘guillotina’ del cambio de Gobierno.