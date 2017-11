La reventa como corrupción

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A nadie de los amables lectores se nos ha escapado conocer el sistema de la reventa de boletos para cualquier tipo de espectáculos, pues aún con todo y los modernos avances tecnológicos de venta electrónica, los seres humanos nos ingeniamos para burlar esos controles y sacar ventaja de un sobre costo del precio de los boletos.Con motivo de la calificación del equipo de futbol de la localidad para la liguilla final, se desató la euforia por obtener boletos para el partido del miércoles próximo pasado, en el Nou Camp, pero al iniciar la venta en las taquillas algunas autoridades de vigilancia, actuando con honestidad (rara avis) hubo algunas detenciones de revendedores que adquirirían los boletos para hacer su negocio.Pero resultó que un sujeto que operaba hasta con 300 abonos para adquirir dos boletos por cada uno, reveló a través de su medio celular que en las taquillas para poder venderles, le exigían 100 pesos extra por boleto porque era lo que cobraría José Ramón Fernández Gutiérrez, ahora sabemos, director comercial del Club León, porque aunque no lo conocía físicamente, así se lo hizo saber uno de los taquilleros; su interlocutor le autorizó contestándole que no había problema y que consiguiera mil boletos.Obviamente estas filtraciones provocaron reacciones en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero aún más con el susodicho José Ramón Fernández Gutiérrez quien se apresuró a dar la cara y a aclarar: “no he robado un peso”, negando estar él involucrado en la red de la venta ilegal de boletos, ni como facilitador ni mucho menos como revendedor (Periódico am, miércoles 22 de noviembre de 2017, págs. A1 y A3).No podemos afirmar en definitiva que este empleado del Club León esté verdaderamente involucrado en este gran negocio, pues si hacemos un cálculo aproximado con 10 mil boletos que se revendan en cada partido local de la temporada serian diez jornadas, lo que nos arrojaría un ingreso extra de 10 millones de pesos.¿Para quién o quiénes? Lo que sí es seguro es que de acuerdo a la experiencia de muchos años en estos menesteres, claro que para llevar a cabo el procedimiento corrupto, se encuentra siempre presente la trilogía taquilleros-revendedores-autoridades complacientes.Solamente al Club León y sus dirigentes les corresponde aclarar esta situación y acabar con esta mala práctica, porque ahora las evidencias los enfocan como copartícipes.A propósito de estos hechos les comparto un pequeño cuento de la serie “Los Corruptos Menores”, de nuestra autoría, editado por la Universidad Iberoamericana León (Paulino Lorea Hernández. Año 2005. Pág. 43) que nos remonta a casi 50 años de esa experiencia, en la referencia del relato.‘El Boletero’“¿Quién de nosotros no ha tenido que comprar boletos a revendedores en alguna ocasión para entrar a un espectáculo como cine, fútbol, toros, box, etc.?Pues platicando con un tío que se inició en el ramo de las ventas de boletos a precios “módicos”, del doble o triple de su valor allá por los años 60’s., me contó una anécdota donde quedo plasmado el mecanismo de la reventa y los personajes que intervienen directamente a lo mejor todos lo sabemos, pero vale la pena recordarlo.¿Qué pasó, Don Gaspar?, ¡ya páseme los boletos para hoy! Al rato llega la gente y va a tener que venderlos todos por la ventanilla.¡Espérate, muchacho!, todavía faltan 20 minutos para abrir. Ya sabes que tienes asegurados los 200 boletos de siempre. Se venden 500 para cada función, de los cuales ya se han vendido como 200, o sea que tú tienes casi la mitad y solamente se venderán 100 por la ventanilla para los que lleguen temprano.Pero es que no tardan en juntárseme los revendedores para darles su parte y son como 10.Mira, chamaco, a mí no me presiones o te mando a la chingada y se los vendo directo a los revendedores. Si te acepto como intermediario es porque te recomendó el Sr. Terrones, del sindicato, pero hablo con él y le explico las cosas y a ver a quién le hace caso.Está bien, Don Gaspar, me espero.Y Vicente se retira unos pasos, vuelve a su lugar a un lado de la taquilla y se le acerca otro chamaco de su edad (20 años).¿Todavía no, Vicente?No, dice Don Gaspar que dentro de 20 minutos y ya está llegando gente esperando para comprar sus boletos. Ahorita ya hubiéramos vendido algunos antes que llegue la “marabunta”. Nos conformaremos sólo con pasárselos a los revendedores.Sí, mano, pero si ya es más tarde, los que van a “hacer su agosto” serán Don Gaspar, de la taquilla, y “El Güero”, de la entrada, pues luego te van a entregar boletos que recibieron en la entrada y no destruyen, antes de que venga el inspector.Ni modo, ellos son los del negocio, algún día “seremos grandes”, por ejemplo: inspectores. Y con sus sueños de llegar “más alto”, mi tío prosiguió su marcha y no consiguió ser inspector, pero creo siquiera llegó a Pasante de Abogado”.