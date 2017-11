Urgente un golpe de timón en SAPAL

Publicidad

El señor Alcalde debe ver hacia todos lados.Ya hemos comentado que quienes por ahora manejan el organismo dedicado a surtir el agua en nuestra enorme ciudad han perdido la brújula derogando, de hecho y sin fundamento legal, las tarifas mixtas a lo cual don Héctor López Santillana ha puesto oídos sordos, tal cual si quienes fueron encumbrados para el manejo del vital líquido, pudieran hacer y deshacer a su antojo. ¿Y el llamado Consejo? Bien, muchas gracias.Actualmente, sin previo aviso y menos con apoyo legal, han comenzado a llegar recibos con cobros que se duplican si no es que se van a la estratósfera.Se requiere dinero, mucho, en el SAPAL, seguramente, pero pretender sacarlo hincándole el diente al consumidor, no es justo.Veamos, nada más a manera de ilustración cómo los gobiernos, de todos los tintes y colores, con la bandera de los pobres y miserables, que en México hay 43 millones, tremolada a lo que da, hacen alarde de repartos: un día “60 y más” otro regalo de calentadores solares, ayer pantallas de televisión, despensas y cuanto se les ocurre a quienes del populismo tienen su ganancia a la hora electoral.Ese dinero no cae del cielo, son los impuestos que todos los ciudadanos pagamos. Ordeñan al presupuesto para jalarse el cuello como benefactores. Y como Pedro Harapos ya se acostumbró a subsistir de lo regalado, sin trabajar, pues que venga lo que les dan.Pero y he aquí el fondo del drama, o la cerrada del círculo, como a los gobiernos les falta dinero para un sano ejercicio, acuden, como dijo Luis Cabrera en tiempos de la Revolución, a donde lo hay por lo que aumentan impuestos y piden prestado.Bajita la mano suben el predial, elevan la cuota por el alumbrado público para que les cuadren, si se puede, los números.Por esto salta a la vista que lo de SAPAL, o sea el elevar cuotas en forma arbitraria, no es más que la premura para tener dinero, mucho dinero, de la pobrería, a efecto de utilizarlo libérrimamente.Le doblan el cobro a un usuario, sin fundamento y menos aviso previo, aunque la ley señale específicamente esta norma que se la pasan de noche.Pero lo que importa saber es ¿por qué motivo y con apoyo en cuál fundamento, derogaron las tarifas mixtas que fueron en un momento decretadas?Entienda el simple lector, usando o aguzando su sentido común lo que prescribe (es como decir ordena) el inciso g).- de la norma respectiva: “Cuando un inmueble de uso doméstico se destine de manera adicional para actividades económicas y no cuente con instalaciones hidráulicas especiales, pero para las cuales el uso del agua sea necesaria, se clasificará como uso mixto, cuyo importe se calculará con base en el uso doméstico de acuerdo con el nivel de consumo multiplicado por un factor 1.3”.Lo que prescribe la ley es clarísimo, pero como en el SAPAL están encarrerados en sumar dinero y más dinero, aplican simplemente un criterio más que para subir a los chaparritos para que se vean grandotes, con la idea de esquilmar a todos.No voy a presentar aquí los casos que llegaron a mi mesa de trabajo respecto a cobros absudos, pero el organismo los conoce y debiera resolverlos aplicando la ley, no dando largas y salidas verbales de huizacheros.Don Héctor López Santillana, si en verdad se quiere ir por la reelección, debe dar un golpe de timón, esto es ajustar las tarifas de SAPAL, sí pero con un criterio justo y humanitario.Y meterle la mano, duro y en serio, no porque le vayan a quitar la bandera otros grupos o partidos, sino por elemental sentido de equidad.Don Héctor: no regale cosas, no invierta en apapachar al miserable; lo que el pensionado, jubilado, viuda, gente del campo y la ciudad quiere es Justicia. ¡Nada más! Eso reditúa en la política, pero principalmente en la conciencia. No vaya a decir mañana, en un momento de meditación: “hubiera” sino “hice”.