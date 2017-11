No todos los buenos filósofos han muerto

Publicidad

Calificado como uno de los filósofos contemporáneos más influyentes, el escritor, académico y periodista español, Fernando Savater recibió un homenaje en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2017.Este año, Madrid es la ciudad invitada de la fiesta literaria jalisciense y en el marco de la programación dedicada al invitado de honor, la FIL reconoció la obra y la lucha constante de la libertad que el vasco ha llevado desde hace poco más de 30 años.“Celebramos la aventura de libertad encarnada en la figura de Fernando Savater tanto en sus actividades como en su obra”, manifestó el autor mexicano Juan Villoro, durante el homenaje.Savater es miembro fundador del diario El País, autor de “Ética para Amador”, “El contenido de la felicidad “, “Los diez mandamientos del siglo XXI”, por mencionar algunas obras y creador de más de 50 ensayos.Buscador incansable de la verdad, irónicamente ha llevado su compromiso por la libertad hasta acciones que opositores a su postura lo priven de la suya y, en palabras de Jorge Volpi, ha demostrado que no todos los grandes filósofos han muerto, al contrario caminan por las calles y se dedican a educar y transmitir sus lucha y sus conocimientos.“Los sabios son malos profesores porque no entienden la ignorancia de los demás. Yo comprendo muy bien lo que no comprenden los demás. Cuando voy a explicar algo entiendo lo que se le resiste al otro porque a mí también me ha costado entenderlo”, afirmó.Savater.“Yo creo que una persona libre nunca se pregunta “qué va a pasar”, sino “qué vamos a hacer”, nadie va a venir a salvarnos, nada se va a resolver solo. Las cosas las resolvemos con acciones”, añadió.Así mismo, reafirmó que la ignorancia y la pobreza son los principales enemigos de estos días y compartió que la cosa que más le repugna es el fomento a la intransigencia y la violencia.“La cosa que más abomino son esas personas que dan instrucciones y animan a los jóvenes a la violencia y a la muerte, los que no van a ir a la batalla son los que siempre hacen ir a la batalla”, dijo.