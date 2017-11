Saquean casa de magistrado mexicano

Publicidad



Ayer salimos al cine, confiados porque en la colonia hay caseta, policía y videocámaras. Nos vaciaron la casa. La policía y los peritos llegaron rápido porque estaban aquí en casa del Srio de Gobierno Municipal a quien también lo vaciaron! — Arturo Nahle García (@arturonahle) 26 de noviembre de 2017

El robo a casa habitación ha incrementado aproximadamente un 40% en la entidad y un 25% en el municipio de Guadalupe, cuyo delito, en esta ocasión, alcanzó al ex procurador y actual magistrado Arturo Nahle García, así como a Héctor Pastor Alvarado, secretario del ayuntamiento de Guadalupe, a quienes les robaron sus casas cuando salieron a pasear.En su cuenta de Twitter, a las 12:10 horas de este domingo, el magistrado Arturo Nahle -hermano de la diputada federal Rocio Nahle-, escribió lo sucedido.Este hecho fue confirmado por Héctor Pastor, secretario del ayuntamiento de Guadalupe, quien también vive en zona residencial de Lomas de Bernárdez, al mencionar que quizá los ladrones tengan contactos que les avisen cuando las casas residenciales quedan solas o tal vez tienen vigiladas constantemente las casas que son el blanco de robos.En su caso, explica que lo hurtaron mientras él y su familia realizaba un viaje al vecino estado de Aguascalientes. Detalla que uno de sus hijos se quedó en Zacatecas para asistir a un compromiso, quien salió de la vivienda cerca de las 4 de la tarde.Menciona que aproximadamente a las 22:30 horas que regresaron a su domicilio, se percataron que las luces de su casa estaban encendidas y pensaron que ahí estaba su hijo.Sin embargo, al llegar a la puerta principal vieron que estaban forzadas las chapas y al comprobar que su hijo no estaba adentro, optó por llamar a su policía municipal, ante el temor de encontrar adentro a los delincuentes, quienes presumiblemente escaparon por la parte trasera, ya que colocaron una escalera.Al entrar se percató que abrieron la caja fuerte y se llevaron el efectivo, así como joyas y cosas de valor.Media hora más tarde, el funcionario municipal recibió la llamada del magistrado Arturo Nahle para informarle sobre el robo a su casa y, de inmediato, los elementos policiales se desplazaron al domicilio que está a dos calles de distancia.Héctor Pastor menciona que no es la primera vez que han entrado a robar en los fraccionamientos residenciales, ya que también tienen casos que han ocurrido en fraccionamientos como Tahona, Lomas de Galicia, Lomas del Pedregal, entre otras; además de referir que el robo a casa habitación también se ha reportado en diversas colonias y barrios populares.Reconoce que este delito se ha incrementado en el último año, ya que en 2016 se registraron 399 casos, y en el último corte que se tiene hasta el 7 de noviembre, ya sumaban 411 robos en el municipio de Guadalupe.Esto significa un aumento del 25% en relación a los registrados en ese mismo periodo del año pasado. En cuanto a la incidencia delictiva de Zacatecas reportada al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 se registraron 529 casos de robo a casa habitación que se denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.En este año, el reporte que se tiene en el SNSP hasta el mes de octubre, ya sumaban 596 casos denunciados. Si se hace un comparativo en el mismo lapso de enero a octubre de 2016 y 2017, arroja que van 170 robos más que el año pasado, equivalente a un incremento del 40%.