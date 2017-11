Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

‘Dios pedirá cuentas’, fue el mensaje del obispo de la Diócesis de Celaya Benjamín Castillo, a raíz del robo a la iglesia de San Antonio, además de que él fue víctima de la inseguridad, ya que abrieron su camioneta.“Sigue habiendo robos, se puso la denuncia, esperamos que proceda (robo a pinturas de iglesia) y se pueda hacer algo. Hace como un mes me abrieron mi camioneta, se llevaron todo lo que tenía para la celebración (eucarística), han de haber pensado que tenía en la maleta una laptop, fue el báculo, las mintras y esas cosas; incluso había otras cosas valiosas en la camioneta, pero pensaron que se sacaron la lotería con lo otro” externó.No hizo la denuncia de lo ocurrido ya que él pensaba que podrían aparecer luego tiradas.“Las mitras no les sirven, ni el solideo, el báculo era una obra de arte, tallada en hueso, pero nada más, esperando que en cualquier templo aparezca”, dijo.Además resaltó que cuando él llegó (a la diócesis) se habían robado 4 pinturas de Neutla y las hallaron ahí junto con otras 300 obras.“Nuevamente invito a todas las personas que hacen el mal a que cambien, que no descuiden su vida, hablando de la fiesta de Cristo Rey, se habla del juicio que habrá al final y ese juicio ya se está haciendo; ese día será la sentencia ciertamente y no sabemos cuando. Si obramos bien estamos dentro de ese reino, si obramos mal no, quien hace el mal es sujeto de ese juicio, Dios pedirá cuentasmás pronto de lo que se piensa”.Resaltó que Dios no quiere condenar, invita a la misericordia, al cambio, pero se debe actuar bien.“Somos responsables de la salvación , hacer lo que hizo Jesús”, dijo.