‘Ojo’ a poblados por frío

Debido a que iniciaron las bajas temperaturas, la Protección Civil monitorea las 24 horas del día las comunidades del norte y sur de la ciudad, que son las más vulnerables al frío.Se trata de los poblados que se encuentran en las partes más altas como Capulines, Galvanes, Santa Teresa, San Elías, Los Huesos, Canoas y San Isidro del Palmar, debido a que algunas casas son de lámina, cartón o no tienen puertas y ventanas.“Contamos con una estación meteorológica y dos termómetros digitales, tanto en el norte como en el sur; están colocados en las casas de los delegados municipales, dentro del plan de emergencia que tenemos implementado”, comentó Irám Alvarez de la Rosa, director de Protección Civil.Los termómetros son programados y en caso de que presenten una temperatura de cero grados, se activa una alarma para que el delegado informe de inmediato a Protección Civil y se haga una evaluación para saber si se implementa el plan de contingencia.Dentro de la inspección se revisa que no haya hielo en carreteras, azoteas o láminas, con el fin de que no haya algún colapso o accidente; en caso de que la población requiera ayuda, los rescatistas acudirían para ofrecer apoyo.“Todavía no ha empezado la temporada invernal de manera formal, pero se nos han presentado cerca de siete frentes fríos y esto ha provocado que baje la temperatura de hasta de siete hasta cinco grados centígrados, que es la temperatura que estamos reportando”, comentó.Informó que el último frente frío que está ingresando al país viene con viento, lo que ocasiona que la sensación térmica sea mayor. A pesar de esto, se espera que en enero y febrero bajen más las temperaturas.LAS RECOMENDACIONESNo prender anafres o calentadores dentro de las viviendas, debido a que el monóxido de carbono que desprenden, puede ocasionar hasta la muerte.En caso de frío en las casas, que la familia duerma en una sola habitación.Salir a la calle bien abrigado, para prevenir enfermedades respiratorias.Evitar cambios bruscos de temperatura.