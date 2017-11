De la "gordita del salón" a Miss Colombia

Publicidad

"Jamás he estado en la posición de víctima o victimario en la familia, no puedo decir a ciencia cierta cómo se siente, pero si tengo la oportunidad de hablar con un niño le pediría por favor que su generación e incluso la mía ya no puede estar llena de armas, más libros, más cultura, más amigos, más amor".

"Soy supremamente apasionada por lo que hago. Con pasión, tengo disciplina. Con pasión, entrego todo de mi ser en cada escenario que piso. Así lo hice como actriz, así lo hice como Miss Colombia y no lo dudo que así lo haría como Miss Universo", respondió Miss Colombia.

Laura González Ospina pasó de ser "la gordita del salón" a una sensual mujer que llevó a Colombia a la final de Miss Universo 2017.Sólo ella y Demi-Leigh Nel-Peters, de Sudáfrica, quedaron al final de una competencia en la que participaron 92 mujeres.Aunque la representante de Sudáfrica era la favorita, Laura González mostró seguridad y confianza durante el certamen y llegó hasta la última ronda, donde su nombre fue mencionado como primera finalista.Tras el certamen comienzan a surgir algunas versiones del por qué la belleza colombiana no obtuvo el cetro.Una de ellas indica que resultó afectada en la ronda de preguntas.En el momento en que quedaban cinco finalistas, a Laura González le tocó responder una pregunta relacionada con el terrorismo.Sin embargo, su respuesta fue cuestionada, pues surgieron unas imágenes del pasado Halloween, fecha en la que la reina de belleza decidió disfrazarse de Lara Croft y posó con armas.Luego, en la última ronda de preguntas, con las tres finalistas, se les preguntó de cuál de sus cualidades se sentirían orgullosas y que harían con esa cualidad si fueran Miss Universo.No obstante, como la joven usó traductor, éste entendió "compasión", en lugar de "con pasión", por lo que al decirle la frase en inglés expresó "with compassion", algo que le dio un sentido distinto a lo dicho por la colombiana y que -señalan algunos- pudo influir en la decisión de los jueces de no darle la corona.