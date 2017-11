"Chucky" Lozano anota y vuelve al liderato de goleo

Publicidad

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Hirving 'Chucky' Lozano anota su gol #10 de la temporada. pic.twitter.com/sgkfp7e5Dh — Fútbol al Momento (@Futalmomento2) 26 de noviembre de 2017

El equipo de PSV Eindhoven no afloja el paso y es más líder en la Liga de Holanda, luego de vencer 2-1 al Excelsior, en juego en el que el atacante mexicano Hirving Lozano regresó al camino goleadorEl PSV se adelantó 1-0 en esta fecha 13, tras el autogol de Jurgen Mattheij al minuto 13 y el dominio continuaría con “Chucky” Lozano como uno de sus protagonistas al ataqueEl canterano de Tuzos de Pachuca fue un dolor de cabeza para los rivales, hizo las bandas suyas y buscó a sus compañeros dentro del área pero sin encontrar el segundo tantoA la media hora de juego el mexicano tuvo su primer remate a puerta en lo que era un aviso a lo que vendría despuésAntes del descanso, los granjeros realizaron una buena jugada por derecha, donde el colombiano Santiago Arias mandó centro raso y de primera intención con gran técnica y movimiento de cuerpo Lozano conectó para sellar el 2-0 parcial, al 41Un buen gol del tricolor que volvió a saborear una anotación tras dos partidos de no hacerlo y alcanzó 10 tantos en la Eredivisie para ser el máximo romperredes en lo que va del certamenExcelsior trató de reaccionar y apretó el partido con el descuento de Ryan Koolwijk, al minuto 53, en lo que fue el 2-1, pero el mandamás de la clasificación manejó bien el encuentro para no comprometer la ventajaHirving Lozano, quien continuó con sus desbordes por los costados, recibiendo faltas y buscando el arco contrario, abandonó el terreno de juego a los 81 minutos para cederle su lugar a Steven Bergwijn, en lo que fue un buen partido del mexicanoCon este triunfo, PSV llegó a 36 unidades en la cima de la Liga holandesa, mientras que Excelsior se estancó con 17 puntos en la cancha del Van Donge & De Roo StadionCon este gol, @HirvingLozano70 llega a 10 goles en Eredivisie¡ES LÍDER DE GOLEO! https://tco/jwnZlJRN7Q pictwittercom/DJAXzsbWjU — Universal Deportes (@Univ_Deportivo) 26 de noviembre de 2017 ¿La receta para ser un goleador? Estos consejos les doy, por que su amigo @HirvingLozano70 soy pictwittercom/nAWbpNQFdq — (@yosoymexicano) 26 de noviembre de 2017