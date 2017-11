Ese bloque Ciudadano “ya se terminó, no duró nada”: AMLO

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) se dividió a causa de la candidatura presidencial“Ya se terminó el Frente, no duró nada”, aseguróDe gira por Michoacán, el líder partidista dijo a medios de comunicación que el Frente tiene muchos problemas que han terminado por dividirloSostuvo que, por un lado, está el PRD apostando por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y, por el otro lado, la parte que quedó del PAN está impulsando a Ricardo Anaya, su líder nacional“Ahora, ustedes saben que se dividió el PAN, ya Margarita Zavala se fue de independiente, ya el PAN está dividido y buscando hacer un Frente uniéndose con el PRD y con Movimiento Ciudadano, pero también ya se están dividiendo, porque hay esa estrategia de dividir para que el PRI aparezca en las encuestas en segundo lugar”, explicóEl tabasqueño aclaró que en caso de dividirse la coalición, Morena no aceptará a los dirigentes del PRD para aliarse, toda vez que los acuerdos ya están hechos y la alianza de 2018 es con ciudadanos de todos los partidosPor otro lado, López Obrador adelantó que la candidatura del PRI la definirá el presidente Enrique Peña Nieto por dedazo“Además, el dedazo, el tapado, la imposición de candidatos, todo eso está muy condenado por la gente, por los ciudadanos, y el pueblo está pendiente de todos esos procesos, no es fácil engañar, vamos a engañar con una convocatoria y luego un grupo va a decidir, en el caso del PRI es un hecho que va a decidir Peña, sin duda”, expusoRecordó que nunca un Presidente de México, en la historia reciente, había sido rechazado como el actual, “por eso no va a ser fácil que se logre posicionar el PRI, menos si el candidato, como va a suceder, lo va a poner, lo va a imponer, Peña Nieto”En entrevista a medios, López Obrador expresó que el PRI tiene muchos problemas, porque ya no puede engañar a la genteAl reiterar que si Morena gana la presidencial de 2018, le quitará la pensión a los ex presidentes, afirmó que el ex mandatario Vicente Fox hace función de “coyote”, toda vez que lo acusó de abrir las puertas de dependencias federales a inversionistas extranjeros, sobre todo a los que vienen a obtener contratos de Pemex“Puede [Vicente] Fox estar molesto, alebrestado, insultando, diciendo que va a utilizar todas su trampas para impedir que triunfemos, que haga lo que él quiera, pero al triunfo de nuestro movimiento ya no se le va a dar la pensión de 5 millones de pesos mensualesNo es venganza, es justicia, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, afirmóAdelantó que hay mucho revuelo, “afortunadamente Morena va bien y llamó al pueblo de México a unirse, a hacer una alianza con los ciudadanos, con militantes del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y con ello lograr la transformación del país”