Ni matrimonios gay, ni legalizar drogas: Zavala

La ex panista Margarita Zavala se declaró en contra de la legalización del uso recreativo de las drogas porque “creer que por despenalizar la marihuana se va a reducir la delincuencia es de una ingenuidad enorme”; tampoco está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque en sus valores cristianos el concepto de matrimonio es entre hombre y mujerLa aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República participó ayer en el encuentro “Pensar MéxicoDiálogos sobre los retos del próximo sexenio”, coordinado por el politólogo José Woldenberg, en el marco de la Feria Internacional del Libro de GuadalajaraDijo que en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ella parte de un absoluto respeto a todas las personas“Tengo una religión, es católica, comparto valores cristianos y estoy muy orgullosa de ello, y ahí hay un concepto de matrimonio que es entre hombre y mujer y yo no le impongo a nadie mis creencias, seré respetuosa de la ley, si los congresos locales deciden, los gobernantes tendrán que respetar”, dijoWoldenberg le señaló que todos los valores son respetables, “pero estamos dentro de un estado laico y se supone que al legislar la dimensión religiosa del asunto debe quedar por un momento entre paréntesis”También le cuestionó su postura en torno a la despenalización del uso recreativo de las drogasZavala dijo estar en contra de esto, porque no existe un sistema de salud que responda “a un problema de adicciones como seguramente se podría venir” y dijo que estaría atenta a lo que ha pasado en Uruguay y Colorado para ver cuáles son los efectos que ha tenido la despenalización de la marihuana“Creer que por despenalizar la marihuana se va a reducir la delincuencia es de una ingenuidad enorme”, señaló ZavalaWoldenberg reviró y le dijo que lo ingenuo sería pensar que solamente con la despenalización las bandas delincuenciales quedarían desmanteladasMargarita reiteró: “Estoy en contra, porque no le veo el efecto en una disminución drástica de violencia, el problema es la política de seguridad, la falta de fortalecimiento de las instituciones y un gobierno valiente que le entre”Luego del diálogo, Zavala dijo que la designación del candidato del PRI no deja de ser un dedazo“A mí me da igual, representan el pasado y yo traigo una propuesta muy clara de un México honesto, solidario, seguro y justo”En su turno, el aspirante a candidato presidencial independiente Armando Ríos Piter dijo que sigue creyendo en los partidos políticos, aunque renunció al PRD, pero no en los que hoy existen en México, que se hicieron “adictos al dinero”En su conversación con Woldenberg, Ríos Piter señaló que no comparte el discurso de la antipolítica y está seguro de que sin partidos no hay democracia; sin embargo, insistió en que en México están corruptos y no se puede diferenciar uno de otro