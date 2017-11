Publicidad

Tras la fuga de seis presos en un lapso de 12 meses Mauricio Delmar Saavedra aceptó que la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo a su cargo, enfrenta múltiples retos para contener a prisioneros de alta peligrosidad en cárceles estatales.Planteó la ausencia de infraestructura penitenciaria de seguridad media y fundamentos legales para el traslado de internos a otros Ceresos.El funcionario señaló que más de una vez reos han vulnerado las bardas perimetrales de Pachuca y Tulancingo, como ocurrió la noche del domingo, porque ese centro no es adecuado para reos de alta peligrosidad.Por otro lado, la Nueva Ley Nacional de Ejecución de Penas, agregó, "es muy estricta" para mover a un interno de un penal a los juzgados donde se llevan a cabo las audiencias.Aunque la subsecretaria de Reinserción, Laura Talamantes García, ha logrado trasladar internos a penitenciarias federales, detalló, en algunos casos han conseguido amparos para regresar a Ceresos de seguridad media del estado.Los reos han escapado por los muros, y aun así la SSPH no realizará obras al respecto, señaló el funcionario, pero colocarán cámaras de circuito cerrado.En este año la SSPH, adquirió lámparas para iluminar bardas perimetrales de los Ceresos ubicados en Pachuca, Tulancingo, Jaltocan y Molango con una inversión de 616 mil 179 pesos, 428 mil, 109 mil y 363 mil pesos, respectivamente.Además, la dependencia evalúa construir un anexo de alta seguridad en instalaciones del Cereso de Pachuca.La seguridad de las penitenciarías no sólo depende de la operatividad del personal, justificó, también "es cemento y fierros, bardas", los cuales requieren de inversiones.El secretario de Seguridad, agregó que el intento de fugas incrementa durante diciembre porque los internos quieren estar con sus familias."Viene una etapa complicada para los Ceresos, los internos quieren ir con su familia y eso, estadísticamente, nos afecta con el intento de las fugas", declaró.No ha sido localizado el sujeto sentenciado por homicidio y secuestro que se fugó el domingo en la noche, pese a un operativo de búsqueda entre corporaciones de Seguridad Municipal, Estatal y la Policía de Investigación.