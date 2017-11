Publicidad

El reacomodo de los dados políticos ya comenzó a colocar a uno que otro político en desgracia, tal es el caso del ex secretario de Finanzas Aunard de la Rocha, quien ya se suma a la fuerza laboral en la Secretaría de Hacienda, una vez que renunció José Antonio Meade.Hay quien apuesta que la postulación del candidato priista, sacará del ostracismo a aquellos políticos en desuso, incluyendo entre ellos al ex gobernador Francisco Olvera, quien podría gozar de un espacio dentro de la nómina oficial. Sus buenos oficios en torno a cuestiones legales le daría esa posibilidad.Hace unos días la ciudad de Murcia en España cobró notoriedad entre los pachuqueños por la incursión realizada por un grupo de académicos que participó en un evento organizado por la universidad de ese lugar, la cual afirman, tiene inversión del ex mandatario hidalguense Olvera Ruiz.