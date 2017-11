Desconocen si revestimiento de río Tula contempla presa Endhó

Publicidad

Hasta el momento, Tepetitlán no tiene conocimiento de algún proyecto de saneamiento de la presa Endhó contemplado en paralelo a la ampliación, rectificación y revestimiento de 19.2 kilómetros del río Tula, informó el alcalde Rodrigo Castillo Martínez.En entrevista, el edil señaló que no conoce el proyecto del río y que como tal, tampoco se le ha dicho si se realizará alguna actividad alterna en la presa Endhó, aunque reconoció que las quejas por la contaminación de la misma son frecuentes.Recalcó que desde su gobierno trabaja de manera coordinada con el Comité Ecológico Estatal para la mitigación del lirio acuático y el mosco cúlex, como parte del saneamiento de la presa.Castillo Martínez enfatizó que como gobierno municipal destinan recursos para esparcir cal en la ribera del cuerpo acuoso, además de patrullajes continuos, aunque no precisó el monto por año.Finalmente, puntualizó que si bien la presa está en los límites de Tula, los pueblos ribereños de Tepetitlán requieren atenciones específicas y por ello gestiona recursos para el saneamiento.